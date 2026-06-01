Ibiza refuerza con 311 mil euros la labor de once entidades sociales del municipio

El Ayuntamiento de Ibiza destinará este año 311.000 euros a apoyar el trabajo de once entidades sociales, sociosanitarias y de atención a personas vulnerables del municipio. El alcalde de Vila, Rafael Triguero, ha firmado este lunes los convenios de colaboración con las asociaciones beneficiarias, en un acto celebrado en el edificio Cetis.

Las ayudas permitirán "dar continuidad a programas y servicios dirigidos a colectivos vinculados a la discapacidad, la dependencia, la salud, el acompañamiento social y la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad", explican desde el equipo de gobierno municipal en una nota de prensa.

Como principal novedad, este año se incorpora un convenio con la Asociación Asperger Ibiza y Formentera, que recibirá 10.000 euros para el desarrollo de sus actividades.

"Un pilar fundamental para el bienestar"

Durante la firma de los convenios, Triguero ha destacado el papel que desempeñan estas entidades en la red de apoyo social del municipio. "Las asociaciones sociales y sociosanitarias son un pilar fundamental para el bienestar de muchas personas de nuestro municipio", ha señalado el alcalde, según siempre la nota oficial.

El primer edil ha subrayado que "la proximidad, la experiencia y la capacidad de acompañamiento" de estas organizaciones las convierten en "aliadas imprescindibles" para avanzar hacia una sociedad "más inclusiva, solidaria y cohesionada".

En el acto también ha participado la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, quien ha defendido la importancia de mantener una colaboración estable con el tejido asociativo que trabaja a diario con personas que necesitan apoyo especializado. "Estas subvenciones reflejan el compromiso firme del Consistorio con las entidades que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de las personas", ha afirmado Penín.

Càritas, Esclerosis Múltiple y Cruz Roja, entre las principales beneficiarias

La entidad que recibirá una mayor aportación será Càritas Diocesana de Eivissa, con 95.000 euros. Le siguen la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera, con 50.000 euros, y Cruz Roja y Amadiba, con 30.000 euros cada una.

También se han aprobado ayudas para la Plataforma Sociosanitaria de les Pitiüses, que recibirá 27.000 euros; la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera, con 18.000 euros; el Club Náutico Ibiza, con 13.000 euros; la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera, con 13.000 euros; la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera, también con 13.000 euros; la Associació Pitiusa d’Ajuda a Afectats de Càncer, con 12.000 euros; y la Asociación Asperger Ibiza y Formentera, con otros 10.000 euros.

Apoyo al tejido asociativo de Vila

El Consistorio defiende que estos convenios permiten "reforzar la atención social y sociosanitaria en el municipio, complementando los recursos públicos con el trabajo directo de entidades especializadas".

Penín ha insistido en que el Ayuntamiento continuará trabajando "de la mano del tejido asociativo" para que estas organizaciones dispongan de recursos suficientes y puedan seguir prestando una atención de calidad. "Invertir en estas entidades es invertir en bienestar, cohesión social y calidad de vida para la ciudadanía de Ibiza", ha concluido la concejala.