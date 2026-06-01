Víctor Aragón, técnico de la Oficina Acelera Pyme en Ibiza: "Siempre pensamos que un autónomo no va a tener éxito por los impuestos a los que se enfrenta"

"Siempre pensamos que un autónomo no va a tener éxito por todos los gastos y los impuestos a los que se enfrenta". Para Víctor Manuel Aragón Sesma, ponente en la jornada formativa e informativa para autónomos y gerentes de pequeñas y medianas empresas, "el miedo es la mayor barrera para emprender en Ibiza". Aunque, para él, no es el único inconveniente, ya que también existe falta de información: "Hay, por ejemplo, mucha gente que no sabe dónde acudir para conseguir una subvención determinada".

Durante la charla, que se celebra este lunes, 1 de junio, en el Casal d’Igualtat de Ibiza, Aragón, coordinador de la Oficina Acelera Pyme (OAP) de Ibiza, habla también sobre uno de los principales errores que suelen cometer las pymes, que "habitualmente tienen mucho miedo a la externalización de servicios". "Esta acción la ven como un gasto en vez de como una inversión", afirma Aragón.

Además, Aragón señala que se produce "un cambio de mentalidad en la sociedad", ya que las nuevas generaciones son mucho más autónomas y tienen más interiorizados conceptos como el de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, al estar más acostumbradas a utilizarlas. "Ellos se lo guisan y ellos se lo comen", afirma el ponente, que agrega: "Los jóvenes están muy interesados en aprender y participar en las formaciones. Eso sí, los que ya tienen cierta edad, como veintipico años, más que veinte, porque creo que para emprender se precisa de una seguridad y de unos fondos que te permitan, al mismo tiempo, emprender y subsistir. No es una tarea sencilla".

Por otro lado, habla sobre las dificultades y peculiaridades existentes en el ámbito local: "Estamos ante un contexto en el que es muy difícil confeccionar una plantilla de trabajadores y que, además, estén cualificados".

A Aragón lo acompaña en la ponencia el coordinador de la OAP en Ibiza, Gonzalo Palacios de la Torre, quien considera que "en la isla hay muchos pequeños comercios y autónomos que tienen un modelo de negocio con un nivel de digitalización que está muy lejos de los índices existentes en otras comunidades autónomas". "Hay una brecha tecnológica bastante intensa y, por tanto, todavía hay mucho camino por recorrer para llegar a unas condiciones de competitividad como las de otros territorios. Es un hecho", añade.

Ante ello, Palacios ofrece una serie de consejos: "Recomendaría que invirtiesen, en la medida de lo posible, parte de su tiempo en formarse en inteligencia artificial, ya que es una herramienta que, una vez que la dominas, te ahorra tiempo en muchas tareas del trabajo. Con ello, posteriormente tienes más tiempo para centrarte en hacer lo que realmente quieres, que básicamente es incrementar las ventas, aumentar el número de clientes y conseguir sacar el negocio adelante".

Palacios agrega: "El conocimiento sobre inteligencia artificial y redes sociales, a la larga, hace que uno se libere más y ahorre costes. Al final, son herramientas que llegan para ayudar y rentabilizar los negocios, al mismo tiempo que contribuyen a darles una mayor visibilidad y, con ello, a que la empresa esté más a salvo".

Los usuarios que acuden a la OAP de Ibiza para buscar asesoramiento tienen dudas de distinto tipo, aunque hay un tema que sobresale, según indica Palacios: "La mayoría de las consultas son sobre temas relacionados con el marketing. Nos preguntan mucho por la automatización, por cómo conseguir un buen posicionamiento en redes sociales para llegar a un público más amplio y también por cómo implementar correctamente un chatbot de inteligencia artificial para atender las consultas de los clientes y gestionar los procesos de cobro de facturas".

"Si no te subes a la ola de la digitalización, te quedas atrasado y llegas a un público menor"

El coordinador de la OAP en Ibiza considera que, en la actualidad, la digitalización es primordial para cualquier negocio: "A día de hoy, si no te subes a la ola de la digitalización, te quedas atrasado, fuera del sistema tanto del mercado como de los potenciales compradores, y llegas a un público más pequeño. En ese caso, los procesos de trabajo son más lentos y, además, la comunicación con la administración pública es mucho menos efectiva. Por ello, ahora todo el mundo necesita digitalizarse".

Palacios también habla sobre los distintos perfiles de empresarios en el ámbito de la digitalización: "El emprendedor suele venir con mucha energía y muchas ganas de aprender sobre temas distintos. No suele ocurrir lo mismo en el caso de empresarios que llevan 40 años dirigiendo un pequeño negocio, ya que les cuesta más aceptar el cambio, porque siempre les ha ido bien sin la digitalización y ahora tienen mayores dificultades para integrar en su negocio las últimas novedades en tecnología. Deben entender que tienen que estar motivados y que no es una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario". En cuanto al género, Palacios explica que "la mayoría de las consultas son de mujeres".

La jornada deja así una idea clara: la digitalización ya no es una opción para autónomos y pequeños empresarios, sino una herramienta imprescindible para ganar competitividad, optimizar recursos y abrirse a nuevos clientes en un mercado cada vez más exigente.