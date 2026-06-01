Meteorología
El tiempo en Ibiza y Formentera da un respiro: bajan las temperaturas
El viernes hay un 55% de probabilidades de que se produzcan lluvias, según el pronóstico de la Aemet
Formentera registra la madrugada de este lunes la primera noche tropical del año con 20 grados
Las Pitiusas afrontan el inicio de junio con calor, aunque más moderado que el registrado durante la última semana de mayo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A lo largo de la primera semana de junio es probable, aunque todavía con algo de incertidumbre, que se produzca un descenso de las temperaturas. En lbiza y Formentera se producirá a partir del miércoles.
La Aemet prevé que los termómetros no alcanzarán valores tan inusualmente elevados como los de la semana pasada. Hará calor, pero será más moderado. Además, las noches tropicales irán perdiendo terreno, después de varios días marcados por temperaturas muy altas para la época del año. Precisamente, Formentera registró la madrugada de este lunes la primera noche tropical del año con 20 grados.
En cuanto a las lluvias, la previsión apunta a precipitaciones escasas en la mayor parte del país.
Para la semana del 8 al 14 de junio, los pronósticos apuntan a una situación similar: temperaturas por encima de lo normal para la época del año en la mayor parte del país, especialmente en el interior peninsular, y pocas lluvias. No obstante, la Aemet advierte de que no se descarta que puedan registrarse algunas tormentas, sobre todo en puntos del este de la Península.
La Aemet prevé así un lunes muy caluroso, aunque las temperaturas bajarán a lo largo de la semana con valores ya más propios de estas fechas. Los meteorólogos pronostican un trimestre más cálido de lo normal, con mayor probabilidad en tercios norte y este de la Península y en Baleares. No obstante, aunque predominen episodios de calor intenso, también podrá haber períodos con temperaturas más suaves.
Previsión del tiempo esta semana en Ibiza
Según la previsión de la Aemet para Ibiza, la semana comenzará con tiempo estable, cielos poco nubosos y temperaturas todavía elevadas. Este lunes se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 28, sin probabilidad de precipitaciones y con un viento de componente sureste y sur.
El martes será la jornada más cálida de la previsión, con una máxima de 30 grados y una mínima de 17. La probabilidad de lluvia será también nula, con viento del noroeste de unos 15 kilómetros por hora.
A partir del miércoles, las temperaturas máximas bajarán ligeramente. Ese día se prevén 26 grados de máxima y 17 de mínima, con cielo soleado, sin lluvia y viento de componente noreste y sureste. El jueves se mantendrá un ambiente similar, con 26 grados de máxima y 17 de mínima, aunque la probabilidad de precipitación subirá al 10%.
El cambio más destacado llegará el viernes, cuando la Aemet prevé un aumento de la probabilidad de lluvia hasta el 55%, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25. El sábado se mantendrá cierta inestabilidad, con un 35% de probabilidades de que llueva y temperaturas entre los 16 y los 26 grados.
El índice ultravioleta será muy alto durante buena durante parte de la semana, con valores de 8 y 9, por lo que conviene extremar la protección solar en las horas centrales del día.
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