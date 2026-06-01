Vicent Roselló, líder de la FSE-PSOE: "Las políticas de vivienda del PP solo han beneficiado a millonarios y al alcalde de Ibiza"

El secretario general de la Federació Socialista de Eivissa (FSE-PSOE), Vicent Roselló, califica de "fracaso absoluto y sin paliativos" las políticas de vivienda del Partido Popular. Además, exige en nombre del partido en una nota de prensa la dimisión del alcalde de Vila, Rafael Triguero, por su supuesta ilegalidad con un piso de precio limitado. Roselló también hace balance de tres años de gobierno del PP en materia de vivienda con motivo de la reunión de la Comisión Ejecutiva de los socialistas.

"Tres años han pasado desde que el PP llegó a todas las instituciones prometiendo soluciones para la vivienda, pero en el Consell Insular ya son siete años de despreocupación total y absoluta de Vicent Marí", lamenta. Añade que en esta legislatura "el único que se ha beneficiado es el alcalde de Ibiza".

Roselló enumera que se ha tratado de "tres años en que los precios del alquiler en la isla han subido un 33%. Tres años en que Baleares ha pasado a tener 100.000 piscinas, pero no vivienda asequible para los residentes. Tres años en que lo único que ha sido capaz de hacer la conselleria de Vivienda es abrir la puerta de los pisos protegidos a los fondos de inversión y a los especuladores. La nota detalla que esta última afirmación se refiere a la aprobación de la semana pasada de la Ley ómnibus del PP y Vox en el Parlament, que, entre otras muchas cuestiones, incluye que las empresas puedan adquirir pisos en precio tasado.

Críticas a Triguero

El secretario general de la Federació Socialista de Eivissa también mencionó el caso del alcalde de Vila, Rafael Triguero, que presuntamente compró un local comercial para reconvertirlo en vivienda de precio limitado para vivir él y su familia sin cumplir los requisitos legales. Según Roselló, el suceso "demuestra que, para el PP, las normas están hechas para beneficiarse ellos mismos". "Se instaló en una vivienda protegida pensada para familias con dificultades reales y cuando fue descubierto, tuvo que huir a toda prisa. Ya tendría que haber dimitido por vergüenza", subraya.

El socialista relaciona el caso Triguero con la enmienda aprobada esta semana por el PP en el Parlament balear, que abre la vivienda de precio tasado a empresas y fondos de inversión. "El conseller del PP no ha sido capaz de dar ni una sola explicación sobre por qué ha permitido que las empresas puedan comprar vivienda protegida por primera vez en la historia. Su conselleria no trabaja para las familias de estas islas. Trabaja para los fondos buitre y para los grupos inmobiliarios", apunta.

Comparación con Barcelona

El líder de los socialistas de Ibiza contrapone la política del PP balear con los resultados de la regulación del alquiler aplicada por el PSOE. "Mientras en Barcelona la compra especulativa de edificios enteros ha caído un 31% gracias a la aplicación de la regulación de precios de la Ley de Vivienda, el PP en Baleares hace exactamente lo contrario: invita los especuladores a entrar por la puerta de atrás de la vivienda protegida", critica. Según indica: "La regulación de los precios del alquiler funciona, porque controla que los precios no se disparen y compensa a los propietarios con reducciones fiscales del 90%. Pero el PP se niega por ideología mientras la gente no puede pagar el alquiler".

Vicent Roselló da un mensaje de optimismo y destaca que este apartado será la prioridad absoluta del PSOE cuando vuelva a gobernar en Ibiza y en Baleares: "Falta un año. Un año para cambiar las políticas de vivienda, para limitar los precios del alquiler y para que la construcción de pisos sea para la gente que lo necesita y no para alcaldes del PP y para millonarios. La FSE-PSOE ya tiene las propuestas a punto y haremos saber a la ciudadanía de Ibiza que hay una alternativa".