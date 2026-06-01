PSOE y Vox acusan al alcalde de inacción ante el deterioro del Mercat Nou de Ibiza

El estado del Mercat Nou de Ibiza ha vuelto a situarse en el centro del debate político municipal después del cierre del aparcamiento subterráneo por desprendimientos en el techo. Tanto el PSOE como vox han cargado contra el equipo de gobierno de Rafael Triguero, al que acusan de haber ignorado durante meses los problemas estructurales del edificio y de no haber actuado con la previsión necesaria para evitar una situación que afecta directamente a comerciantes, trabajadores y usuarios.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el “abandono” del Mercat Nou y ha acusado al alcalde de “inacción” e “irresponsabilidad” ante un problema que, según sostiene la formación, el Ayuntamiento conocía desde hacía tiempo. Los socialistas consideran que, tres años después de la llegada de Triguero a la alcaldía, el mercado continúa degradándose, el aparcamiento sigue acumulando deficiencias estructurales y los vendedores vuelven a ser los principales perjudicados por la falta de soluciones.

El PSOE habla de "promesas incumplidas" y pide ayudas para los vendedores

Desde el PSOE aseguran que el gobierno municipal ha acumulado durante esta legislatura anuncios, titulares y compromisos sobre mejoras en el Mercat Nou, pero que esas promesas no se han traducido en resultados. A juicio de los socialistas, el cierre del aparcamiento evidencia que la situación se ha agravado y que la gestión del PP ha generado incertidumbre entre los comerciantes de la zona.

La regidora socialista Clara Rosselló ha afirmado que el Mercat Nou “se ha convertido en la víctima de los caprichos políticos del alcalde” y ha criticado que Triguero haya centrado su discurso en grandes proyectos sin resolver los problemas inmediatos del edificio actual. “El Mercat Nou es el retrato perfecto de su manera de gobernar: mucha publicidad, muchas promesas y ninguna solución”, ha señalado.

El PSOE recuerda que, durante la pasada legislatura, el anterior gobierno progresista trabajaba en la posibilidad de trasladar a los vendedores a un mercado provisional una vez aprobado el Plan General, con el objetivo de iniciar la construcción de un nuevo mercado en el emplazamiento actual. Según los socialistas, el actual equipo de gobierno descartó esa opción y optó por un proyecto que mantenía a los vendedores en el mismo edificio.

Ante esta situación, los socialistas han anunciado que reclamarán una línea de ayudas municipales para los vendedores afectados por la situación del Mercat Nou. También exigen al alcalde que presente un calendario concreto de actuaciones y medidas urgentes para minimizar el impacto económico que el cierre del aparcamiento y el deterioro de las instalaciones puedan tener sobre los comerciantes.

Vox asegura que ya advirtió del problema hace más de un año

Por su parte, vox también ha responsabilizado al Ayuntamiento de Ibiza de no haber actuado a tiempo. El grupo municipal sostiene que el cierre del aparcamiento confirma las advertencias realizadas por la formación hace más de un año sobre el deterioro de las instalaciones y sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad.

El concejal de vox Luis Astorri ha recordado que en enero de 2025 su grupo presentó una moción de control preguntando por el estado de seguridad del edificio y denunciando que parte del aparcamiento permanecía apuntalado desde hacía tiempo. Según Astorri, el equipo de gobierno ha pasado “un año y medio de inacción” mientras el Mercat Nou continuaba deteriorándose. “El PP llegó al Ayuntamiento con el compromiso de construir un nuevo mercado y, a un año de acabar la legislatura, ese nuevo mercado ni está ni se le espera y el único que tenemos se cae a trozos”, ha afirmado el edil.

vox también recuerda que en julio de 2025 ya pidió al alcalde, Rafael Triguero, y al concejal de Comercio, Álex Minchiotti, que dejaran de aplicar “parches” y acometieran reformas de mayor alcance en unas instalaciones que la formación calificaba entonces de “desastrosas”. Astorri ha citado problemas de mantenimiento, deficiencias en las instalaciones, la máquina de hielo averiada y el aparcamiento apuntalado como señales de que el mercado necesitaba inversiones urgentes.

Reclamación de informes técnicos y calendario de actuaciones

Para vox, el cierre del parking supone un perjuicio directo para comerciantes, trabajadores y usuarios del Mercat Nou, pero también plantea una cuestión de seguridad. “Cuando se cae un techo y hay que cerrar una instalación pública, queda demostrado que quienes tenían la responsabilidad de actuar no hicieron su trabajo a tiempo”, ha señalado Astorri.

La formación exige al Ayuntamiento que haga públicos los informes técnicos sobre el estado estructural del edificio, que explique qué actuaciones se han llevado a cabo durante los últimos años y que presente de forma urgente un calendario de intervenciones para garantizar la seguridad de comerciantes y ciudadanos.

Con matices distintos, PSOE y vox coinciden en reclamar al equipo de gobierno una respuesta inmediata ante la situación del Mercat Nou. Los socialistas ponen el foco en el impacto sobre los vendedores y en la necesidad de ayudas municipales, mientras que vox centra sus críticas en las advertencias previas sobre la seguridad del edificio y en la falta de transparencia sobre los informes técnicos.

Ambas formaciones acusan al gobierno de Triguero de haber priorizado los anuncios sobre las soluciones efectivas. El futuro del Mercat Nou, mientras tanto, vuelve a quedar marcado por el deterioro de sus instalaciones, la incertidumbre de los comerciantes y la presión política sobre el Ayuntamiento para que concrete actuaciones urgentes.