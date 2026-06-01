El PP pide al Parlament que rechace la ampliación del aeropuerto de Ibiza y presione a AENA por la lona de Son Sant Joan

El PP Balears llevará este martes al Parlament una iniciativa para rechazar la ampliación prevista del aeropuerto de Ibiza

y exigir a AENA la retirada de la polémica lona instalada en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, con el lema en alemán "Lo que pasa en Malle, se queda en Malle".

El portavoz popular, Sebastià Sagreras, ha reclamado este lunes el apoyo de los grupos parlamentarios a una Proposición No de Ley con la que su formación pretende fijar una posición institucional contra el proyecto de crecimiento del aeropuerto ibicenco y contra campañas publicitarias que, a su juicio, dañan la imagen turística de Balears. "Mientras Balears trabaja por la contención turística, el Gobierno de Sánchez impulsa más pasajeros y permite campañas que degradan nuestra imagen", ha afirmado Sagreras en rueda de prensa.

Críticas a AENA y al Gobierno central

El PP sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de AENA, mantiene una política aeroportuaria basada en el aumento de pasajeros y la ampliación de infraestructuras, en contradicción con las medidas de contención turística que defienden el Govern y los consells insulares.

Sagreras ha calificado la ampliación del aeropuerto de Ibiza como una actuación "faraónica" y ha advertido de que va "en la dirección contraria" a los objetivos de sostenibilidad, equilibrio territorial y mejora de la calidad de vida de los residentes.

Según el portavoz popular, las instituciones baleares trabajan para equilibrar la actividad económica con la sostenibilidad, mientras que el Gobierno central "pretende seguir creciendo en número de pasajeros".

La lona de Son Sant Joan, en el centro de la polémica

La iniciativa del PP también incorpora enmiendas para pedir la retirada inmediata de la lona publicitaria de Son Sant Joan y la reprobación del presidente y consejero delegado de AENA, Maurici Lucena. Para los populares, la campaña instalada en el aeropuerto de Palma proyecta una imagen vinculada al turismo de excesos y contradice los esfuerzos realizados en las Islas para dignificar el modelo turístico.

"No es aceptable que desde la principal puerta de entrada de nuestras Islas se promocione una imagen caricaturizada y vinculada al turismo de borrachera", ha señalado Sagreras, que ha acusado a AENA de mostrar un "absoluto desprecio" hacia Mallorca y el conjunto de Balears. El PP reclama además mecanismos de supervisión de los contenidos publicitarios en los aeropuertos de las Islas y una mayor capacidad de decisión de Balears sobre la gestión y proyección de estas infraestructuras estratégicas.

Reivindicación de más capacidad de decisión para Balears

Los populares defienden que la política aeroportuaria debe ser coherente con los objetivos de sostenibilidad y contención turística marcados por las instituciones baleares. En este sentido, insisten en que decisiones como la ampliación del aeropuerto de Ibiza afectan directamente al modelo turístico, al territorio y al bienestar de los residentes.

Sagreras ha expresado su confianza en que la oposición respalde las enmiendas del PP para enviar "un mensaje claro y contundente" a AENA. A su juicio, el rechazo a la ampliación del aeropuerto de Ibiza y a las campañas que fomentan la imagen de los excesos es compartido por “la inmensa mayoría” de los ciudadanos de las Islas.

El PP denuncia una nueva oleada de pateras

Durante la misma comparecencia, Sagreras también se ha referido a la llegada de migrantes a las costas baleares en los últimos días. El portavoz del PP ha denunciado lo que considera un "absoluto abandono" del Gobierno de España en materia migratoria tras la llegada, según sus datos, de más de 350 personas en situación irregular desde el pasado jueves.

El dirigente popular ha criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que asegurara hace dos semanas que las llegadas de pateras a Balears estaban descendiendo. Sagreras ha afirmado que, en las dos últimas semanas, han llegado cerca de 600 personas de manera irregular a las Islas.

El PP reclama al Gobierno central que refuerce los medios de vigilancia y control fronterizo y que solicite la actuación permanente de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y Balears. "El Gobierno de España debe dejar de mirar hacia otro lado y pedir que Frontex actúe también de manera permanente en Balears", ha concluido Sagreras.