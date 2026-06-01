Mercado inmobiliario de Ibiza: Los locales de Sant Josep, los más caros de Balears: 1,4 millones de euros

La crisis inmobiliaria de las Pitiusas no solo afecta a quienes buscan una vivienda. También se extiende con fuerza al mercado de los locales comerciales, donde los precios de venta y alquiler alcanzan cifras desorbitadas e, incluso, sin parangón en el resto de Balears… Y de la Península. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (Api Baleares), José Miguel Artieda, resumió la situación sobre el mercado de la vivienda con una frase contundente durante la Jornada Inmobiliaria de Ibiza celebrada el pasado viernes en el centro cultural de Jesús: «Estamos en una situación de emergencia». En el de la venta y alquiler de locales, más o menos lo mismo.

El diagnóstico se sustenta en los datos recogidos en el último Informe Api Baleares sobre el mercado inmobiliario en las islas, correspondiente al primer trimestre de 2026. Un estudio que vuelve a situar a Ibiza como el territorio más tensionado del archipiélago, con unos precios que el propio Artieda calificó de «inasumibles e incomprensibles» para los inmuebles de carácter residencial. Así, la vivienda continúa siendo el principal exponente de esta escalada. Según el informe, el precio medio de los inmuebles ofertados en venta en el municipio de Ibiza alcanza ya los 874.719 euros. La cifra resulta todavía más elevada en Santa Eulària, donde se sitúa en 1.383.471 euros, y en Sant Josep, donde llega a los 1.456.373 euros de media.

Las diferencias son abismales cuando se analiza el precio por metro cuadrado. Sant Josep encabeza la clasificación balear con 7.378 euros por metro cuadrado, seguido muy de cerca por Santa Eulària, con 7.368 euros, y por Ibiza ciudad, con 7.024 euros. Son valores muy alejados de la media balear (y, cómo no, de la nacional), que se sitúa en 4.173 euros por metro cuadrado.

En Vila, la mitad que en Sant Josep

Sin embargo, la presión inmobiliaria no se limita al mercado residencial. Los locales comerciales muestran una evolución similar y reflejan hasta qué punto la actividad económica de las Pitiusas también se ve condicionada por el encarecimiento de los espacios. Así, al cierre del primer trimestre, Ibiza figuraba entre los municipios con más locales ofertados en venta de Balears. Palma lideraba el listado con 468 inmuebles, seguida de Calvià (126), Manacor (75) e Ibiza, con 56. Por detrás se encontraban Sant Josep, con 23, y Sant Antoni, con 18.

Pero es en los precios donde las diferencias vuelven a hacerse evidentes. Sant Josep encabeza toda la Comunitat Autònoma con un precio medio de 1.388.386 euros por local ofertado en venta. La cifra supera incluso a la de municipios tradicionalmente más dinámicos desde el punto de vista comercial. Ibiza ciudad ocupa también posiciones destacadas, con un precio medio de 673.302 euros (eso sí, la mitad que Sant Josep), mientras que en Sant Antoni alcanza los 652.101 euros.

Además, la tendencia continúa siendo ascendente. En el municipio de Ibiza, el precio medio de venta de los locales ha pasado de 584.189 euros en julio de 2025 a 673.302 euros en marzo de este año. En Sant Josep, el incremento ha sido igualmente significativo, al pasar de 1.249.500 euros a 1.388.386 euros en apenas ocho meses.

Los datos por metro cuadrado confirman el liderazgo de las Pitiusas en este mercado. Ibiza registra un precio medio de 4.342 euros por metro cuadrado, aunque en marzo ya alcanzó los 4.514 euros. Sant Josep se sitúa en 3.860 euros, con picos de 4.045 euros durante el último mes analizado, mientras que Sant Antoni alcanza los 3.351 euros. La comparación con Mallorca y Menorca resulta reveladora. Ningún municipio de ambas islas supera los 3.000 euros por metro cuadrado en locales comerciales. El caso más próximo es Alcúdia, con 2.793 euros, mientras que incluso la media de Palma se queda en 2.410 euros, aunque en algunas zonas céntricas alcanza los 3.717 euros.

Casi 5.000 euros por alquilar un local en Sant Josep

El mercado del alquiler de locales tampoco ofrece mejores perspectivas. Palma concentra el mayor número de ofertas disponibles, con 480 establecimientos. Sin embargo, Ibiza ocupa la segunda posición de Balears con 115 locales anunciados para arrendamiento. Le siguen Calvià, con 94, y Manacor, con 33. En Sant Antoni se contabilizan 27 locales en alquiler, en Sant Josep 23 y en Formentera 11.

En cuanto a los precios, Sant Josep vuelve a situarse entre los municipios más caros del archipiélago. El coste medio de alquiler de un local alcanza los 4.525 euros mensuales, solo por detrás de Marratxí, y llegó a rozar los 5.000 euros en marzo, cuando se situó en 4.982 euros. En Santa Eulària, la media trimestral fue de 3.104 euros mensuales, mientras que en Ibiza alcanzó los 2.779 euros. Formentera registró una media de 2.666 euros y Sant Antoni de 2.278 euros.

La clasificación por precio de alquiler por metro cuadrado vuelve a colocar a las Pitiusas en las primeras posiciones. Ibiza lidera Balears con 25,4 euros por metro cuadrado al mes, seguida de Formentera con 23,1 euros y de Sant Josep con 22,7. Sant Antoni alcanza los 18 euros y Santa Eulària los 17,7.