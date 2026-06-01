María Monfort, nieta del empresario de Ibiza Abel Matutes, carga contra Iberia: "No les ha dado la gana aterrizar en Andorra y nos han redirigido a Lleida"

María Monfort Matutes, nieta del empresario y expolítico Abel Matutes, ha mostrado públicamente su malestar con Iberia a través de una historia de Instagram después de que su vuelo con destino a Andorra fuera desviado a Lleida.

La joven, que ha pasado unos días en Ibiza junto a su familia y para participar en un evento de una marca de ropa y accesorios, compartió un mensaje en sus redes sociales a sus 130.000 seguidores en el que expresó su indignación por lo ocurrido. “No os puedo explicar la impotencia que siento ahora mismo”, escribió en la publicación, en la que menciona directamente a Iberia.

Según relató en su historia, en esta ocasión el vuelo no fue cancelado, como asegura que le ocurrió en otras dos ocasiones recientes, sino que la compañía decidió no aterrizar en Andorra y redirigir el trayecto a Lleida. Desde allí, explicó, los pasajeros debían continuar en autobús durante otras tres horas.

"Esta vez no nos lo han cancelado, como las dos últimas veces que lo he cogido este último mes, sino que no les ha dado la gana aterrizar en Andorra y nos han redirigido a Lleida", señaló Monfort Matutes.

"Lo que iba a ser un trayecto de una hora pasa a ser uno de cinco horas”, lamentó la joven.

Critica el precio del vuelo y la pérdida de tiempo

En su mensaje, Monfort Matutes también criticó el precio del vuelo y la pérdida de tiempo que, según ella, le ha supuesto esta nueva incidencia. "Es un vuelo nada barato, pero si te ahorra el tiempo que se supone que te va a ahorrar, se paga", escribió.

La joven aseguró que se queja "muy poco públicamente", pero justificó que la situación se ha repetido ya varias veces. "Es la tercera vez en el mismo mes", destacó en la publicación.

Monfort Matutes añadió además que esta incidencia le afectó especialmente porque había renunciado a pasar más tiempo con su familia para poder coger ese vuelo. "Me pesa que he tenido que dejar de ir a comer con mi abuelo y familia para coger este vuelo. Os imagináis cómo estoy", concluyó.