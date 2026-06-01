Llama la atención: Que el perito que tiene que revisar el aparcamiento del Mercat Nou de Vila, un arquitecto experto en estructuras, tarde dos semanas en personarse

Que el perito que tiene que revisar el aparcamiento del Mercat Nou de Vila, un arquitecto experto en estructuras, tarde dos semanas en personarse en las instalaciones, según ha explicado un portavoz del Ayuntamiento de Ibiza. El Consistorio ya advierte de que el espacio permanecerá clausurado por seguridad, como poco, dos semanas.

Llama la atención

Que el precio medio de alojarse en Ibiza en el mes de agosto supere los 300 euros (312), según detalla José María Ramón, CEO de Neobookings, principal motor de reservas de las Pitiusas. En julio la tarifa media se sitúa en 279 euros la noche. Precios, no obstante, más bajos que en Formentera, donde hospedarse en plena temporada cuesta una media de 348 euros en junio y 397 en agosto.

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Que ya se hayan agotado los cupos para entrar en Formentera en moto desde Ibiza en 27 fechas de junio, julio y agosto, según los datos facilitados por Formentera.eco, que advierte de un exceso de solicitudes de permisos de larga duración, por lo que se cancelarán los de quienes no circulen por la isla en 15 días, advierten sobre la nueva medida, que busca un uso «efectivo» de estos permisos.