Belén Alvite:"La violencia en el deporte atraviesa y compete a todos: clubes, familias y entorno"

"El fútbol es donde más se repiten situaciones de violencia", afirma Belén Alvite, directora del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca) del Consell de Ibiza cuando se le pregunta por los últimos casos de violencia en el fútbol registrados en Eivissa. Desde su experiencia trabajando con menores, familias y entornos educativos, explica que el deporte sigue siendo un espacio clave en el que aparecen conductas problemáticas, pero también una oportunidad para educar en valores.

Alvite dirige un equipo que lleva 25 años trabajando en prevención de conductas de riesgo, especialmente con niños y adolescentes. "Hacemos programas de prevención relacionados con conductas de riesgo desde la infancia hasta la adolescencia", explica. El trabajo comienza en cuarto de Primaria y se extiende hasta Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Además de la intervención en aulas, el Cepca también actúa de forma directa con jóvenes: "Trabajamos con chicos que tienen conductas de riesgo, como consumo de sustancias o adicciones a tecnologías". A esto se suma el trabajo con familias, a través de charlas y escuelas específicas.

Deporte y violencia: intervenciones puntuales

Aunque no es el ámbito principal del Cepca, el deporte aparece de forma recurrente en su trabajo. "No es lo que nos piden de forma más habitual, pero a veces ocurre que algún club deportivo se encuentra con una situación compleja y nos pide una intervención", cuenta Alvite. En muchos casos, se trata de actuaciones preventivas. "Algunos clubes nos han pedido intervenir sin que haya ocurrido nada concreto", explica. En otros, sí existen conflictos previos: "Hemos tenido clubes con dinámicas negativas dentro de sus equipos y nos han pedido ayuda".

El objetivo es claro: prevenir situaciones de violencia o discriminación dentro del deporte. "Trabajamos en la prevención de delitos de odio, como la LGTBfobia o el racismo, y todo lo que tiene que ver con estereotipos que no ayudan", señala.

Fútbol y gradas: el foco del problema

A partir del trabajo con jóvenes, el Cepca detecta patrones evidentes. "Lo que más nos sale en los comentarios de los jóvenes está muy vinculado al fútbol", explica. Dentro de ese contexto, no solo se habla de lo que ocurre en el campo. "Algo que los propios niños refieren son los comentarios de los adultos en las gradas", afirma. Insultos, presión o actitudes agresivas forman parte del entorno que rodea a los menores.

Alvite reconoce avances: "Los clubes cada vez están más formados y hay mayor sensibilización, sobre todo en categorías pequeñas". Sin embargo, advierte de un cambio con la edad: "A medida que los niños crecen, parece que se relajan ciertas cosas". Por eso insiste en el papel del entorno: "Es importante que las familias y los clubes den ejemplo para que entiendan que hay actitudes que no son aceptables".

El deporte como espacio educativo

Para la directora del Cepca, el deporte debe cumplir una función formativa. “Tiene que ser una actividad en la que podamos desarrollarnos como la mejor versión de nosotros mismos”, señala. En ese sentido, alerta de una contradicción frecuente: "Si no va acompañado de valores positivos, nos estamos equivocando". La práctica deportiva, insiste, no puede desligarse de la educación en respeto, igualdad y convivencia.

Parte de este trabajo se desarrolla en programas educativos como 'En Parlam', dirigido a Secundaria. "Trabajamos la igualdad y la tolerancia, y una de las situaciones que abordamos está relacionada con el deporte", explica. Desde ahí se detectan y analizan conductas discriminatorias o violentas que los propios jóvenes identifican en su entorno.

Instituciones y clubes: avances y retos

Sobre la situación en Ibiza, Alvite considera que se están dando pasos en la dirección correcta. "Creo que vamos en una línea muy buena, pero hay que hacer más", afirma antes de destacar iniciativas del Consell, como el impulso del deporte inclusivo en las escuelas o el uso de referentes que rompen estereotipos. "Se eligen chicos y chicas que destacan en actividades no típicas para romper mitos”, explica. Sin embargo, insiste en que la clave está en la formación. “Cuando eres entrenador también eres un modelo”, señala. Por eso defiende que los clubes deben reforzar este aspecto: “Cuanta más formación tienen, mayor es la sensibilización y mejores medidas se toman”.

Más allá del eslogan

Alvite advierte del riesgo de quedarse en declaraciones vacías. “Decir que eres un club que no tolera la violencia es un eslogan, pero hay que hacer cosas concretas”, afirma. En su opinión, es necesario desarrollar planes reales: “Tiene que haber un plan de acción que sustente ese mensaje. No se puede quedar solo en una frase”. Aunque el fútbol concentra más casos, no es el único ámbito. “He visto situaciones de violencia en otros deportes también”, señala, aunque reconoce que en disciplinas individuales es menos frecuente.Aun así, insiste en que la responsabilidad es compartida. “Al final atraviesa a todos y compete a todos: clubes, familias y entorno”, afirma.