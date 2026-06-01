Iván Torres, primer ibicenco en la Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Ibiza, Iván Torres Costa, se ha convertido en el primer ibicenco en formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas de España en los 120 años de historia de la organización.

Torres ha sido elegido para ocupar la Secretaría de Lengua, Insularidad, Sobrepoblación y Transformación del Modelo Turístico durante el 27º Congreso Federal de las Juventudes Socialistas de España, celebrado este fin de semana en Madrid. Su incorporación a la dirección estatal supone, según la organización, un hito para la representación de la juventud eivissenca dentro de la estructura federal de las Juventudes Socialistas.

Una secretaría ligada a los retos de Ibiza

La responsabilidad que asumirá Torres aborda algunas de las principales reivindicaciones que afectan a los jóvenes de la isla, como la defensa de la lengua propia, las dificultades derivadas de la insularidad, la presión de la sobrepoblación y el debate sobre la transformación del modelo turístico.

Desde JSEi destacan que estos asuntos tienen una incidencia directa en las condiciones de vida de los jóvenes de Eivissa, especialmente en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda, el encarecimiento del coste de vida y las desigualdades vinculadas al actual modelo económico.

"El joven de Ibiza es el que más necesita políticas socialistas, porque nuestra isla es el territorio más afectado por la crisis de la vivienda y las desigualdades sociales de un modelo provocado por las políticas de la derecha, que vende el lujo de puertas hacia fuera mientras empobrece a amplios sectores de la población, como los jóvenes", ha afirmado Torres.

Renovación en la dirección estatal

El congreso también ha supuesto una renovación histórica en la organización juvenil socialista con la elección de Aránzazu Figueroa como nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de España, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la organización.

La nueva ejecutiva federal obtuvo más del 90% de los votos de los delegados presentes en el congreso, que fue clausurado por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Torres ha asegurado que trabajará desde la ejecutiva federal para trasladar al ámbito estatal las demandas de la juventud eivissenca y defender medidas que respondan a los problemas específicos de la isla.