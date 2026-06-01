Ibiza acoge la Pasarela Adlib con modelos internacionales: descubre sus nombres

La Pasarela Adlib, la más longeva de la moda española, celebra este año su 55ª edición en la Plaça de Sa Riba, en el Puerto de Ibiza, con un casting formado por algunos de los rostros más destacados del panorama nacional e internacional. La cita tendrá lugar los próximos 5 y 6 de junio con Futur Adlib y Pasarela Adlib, que volverán a situar el sello de moda ibicenca en el calendario nacional. Según la organización, la selección de modelos de esta edición incluye nombres reconocidos por la web models.com, uno de los principales buscadores de referencia de la moda internacional.

Entre las modelos que desfilarán por primera vez en la Pasarela Adlib figura la portuguesa Vitoria Mota, una de las musas de Armani. La modelo ha desfilado en varias ocasiones para la firma italiana y en 2026 participó en dos de sus principales hitos: el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina y el desfile homenaje celebrado en la Semana de la Moda de Milán. En 2022 fue reconocida como 'Mejor Modelo' por la revista GQ.

También debutará en Adlib la colombiana Eva Santos, una de las figuras con mayor protagonismo de la última edición de MBFWMadrid, donde participó en siete desfiles y cerró el de Johanna Ortiz, diseñadora colombiana invitada en esa edición.

La pasarela contará además con el regreso de dos modelos españolas de gran trayectoria: Lucía López y Neus Bermejo, dos profesionales reconocidas tanto en el panorama nacional como internacional.

Organizadores y diseñadores, en la presentación de la Pasarela Adlib Ibiza 2026 / Aisha Bonet/Adlib Ibiza

51 modelos

El casting estará formado por un total de 51 modelos internacionales. Entre ellos destaca la aragonesa de ascendencia escocesa Nieves Boucher, que debutó el pasado septiembre en exclusiva mundial para Prada y que protagoniza el editorial de moda de Adlib Ibiza en el número de junio de la revista Marie Claire España.

También participarán la holandesa Roxy Snijders, habitual de la Alta Costura de París, donde ha desfilado para Stephane Rolland, Pierre Cardin y Tony Ward; la portuguesa Beatriz Fernándes, que ha desfilado en Milán para firmas como Bally y protagoniza el editorial de Adlib Ibiza en la revista InStyle de mayo; la brasileña Mara Novaes; la francesa Lola Florez; y las portuguesas Rita Silva y Sandra Ramos.

Pasarela Adlib 2025 / Marcelo Sastre

La representación española tendrá también un papel destacado con la presencia de la vallisoletana Eva Galán, que ha desfilado para Dolce & Gabbana, y la almeriense Ana García Segundo, proclamada Miss Mundo España en 2020.

Rostros masculinos ern Adlib

Entre los rostros masculinos sobresale Sergio Modrego, protagonista de campañas internacionales para marcas como Dolce & Gabbana y Nivea, además de portada de revistas de moda masculina como Dear Magazine o The Perfect Man. El modelo madrileño ha sido imagen de la última campaña de Adlib Bridal. También estará el malagueño José Calle, proclamado Mister International en Filipinas en 2023 y actual imagen de la última campaña de Adlib Ibiza.