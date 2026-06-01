Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet

El Aquarium Cap Blanc acoge estos días a unos huéspedes muy especiales. Se trata de una veintena de tortugas marinas (Caretta caretta) procedentes del nido documentado el pasado 7 de agosto de 2025 en la playa de es Cavallet, en el Parque Natural de ses Salines. Los ejemplares forman parte del programa 'Head Starting' de Baleares y se encuentran ya en fase de preliberación. Esta semana está previsto que regresen al mar tras cumplir casi un año.

Pese al amplio espacio del que disponen en la Cova de ses Llagostes, en el municipio de Sant Antoni, las tortugas permanecían este domingo concentradas en uno de los canales de salida al mar de esta cavidad natural, guiadas por su instinto a nadar hacia aguas abiertas. Sin duda, han sido las grandes protagonistas de estos días para los visitantes más pequeños del acuario, que reaccionaban con sorpresa al ver tantas y de tan de cerca.

Los 85 huevos fueron trasladados en su momento al Aula del Mar de Mallorca para ser incubados de forma artificial, según informó entonces la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. Tras casi dos meses de incubación nacieron 38 crías, que posteriormente fueron llevadas al Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (IRFAP-LIMIA), en el Puerto de Andratx.

Allí, el Departamento de Fauna Marina del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares (Cofib) realizó las tareas de identificación, toma de biometrías y valoración de su estado de salud. Después, los ejemplares se incorporaron al programa de head starting, una técnica que consiste en mantener las tortugas en condiciones controladas durante 10 ó 12 meses para alimentarlas en cautividad y aumentar sus posibilidades de supervivencia antes de ser reintroducidas en el medio natural.

El cambio climático

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, explicó entonces que «el cambio climático puede ser una de las causas del cambio en el comportamiento reproductor de la tortuga marina, que ahora hace que nidifique en el Mediterráneo occidental. Por eso, tendremos que normalizar las puestas en las costas del archipiélago».

La tortuga marina Caretta caretta es una especie catalogada como vulnerable. Su nidificación en las costas del Mediterráneo español se considera cada vez más frecuente, con registros de nidos año tras año desde 2014. En una misma puesta, una hembra puede depositar entre 80 y un centenar de huevos. Aun así, la supervivencia de la especie continúa siendo muy baja: se calcula que solo una de cada mil crías alcanza la edad adulta. Por ello, ante cualquier indicio de un nido en la playa, se debe contactar con Emergencias 112 para activar el protocolo de protección.