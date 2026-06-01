Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caminos públicos'Parking' de Cala d'HortPaterasErizos de mar
instagramlinkedin

Detectores de radiofrecuencia en la PAU de Ibiza y Formentera para que los estudiantes no copien en los exámentes

Los exámenes se celebran los días 2, 3 y 4 de junio

Un grupo de alumnos da un último repaso a sus apuntes antes de la PAU, en una imagen de archivo

Un grupo de alumnos da un último repaso a sus apuntes antes de la PAU, en una imagen de archivo / Toni Escobar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Palma

El Recinto Ferial y la sede de la UIB de Ibiza acogerán las pruebas de acceso a la universidad (PAU), a las que se presentan 476 alumnos de la pitiusa del norte y 18 de Formentera, que acudirán a la escuela de adultos de la isla. En total, se presentan a estas pruebas que tendrán lugar entre el 2 y el 4 de junio 4.950 estudiantes en Baleares, de los que 4.005 corresponden a Mallorca y 451 a Menorca. Además, el 60,2% de los examinados son mujeres.

Como novedad, la conselleria de Educación ha reforzado el dispositivo de control de la PAU con la incorporación de detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes y con la aprobación de sanciones. La Comisión Organizadora de la PAU de las Islas Baleares ha establecido este marco normativo con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las pruebas de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El nuevo acuerdo regula tanto el uso de los dispositivos de detección como la respuesta frente a conductas contrarias a la integridad académica.

Además, la UIB ha desarrollado una nueva aplicación informática destinada a mejorar la gestión de los datos de los alumnos que se presentan a la PAU para optimizar la eficiencia en la introducción y tratamiento de los datos por parte de los correctores. De modo que a partir de ahora, cada examen dispondrá de un código de barras y, como novedad, también de un código numérico asociado. Los datos se introducen a través de la nueva aplicación, que garantiza el anonimato del estudiante. En esencia, el cambio principal consiste en incorporar ese código numérico adicional al sistema que ya existía y que estaba basado en códigos de barras.

Nueve lugares para examinarse

Los exámenes se realizarán de forma simultánea en las cuatro islas, en dos puntos de examen en Ibiza, dos en Menorca, uno en Formentera y cuatro en Mallorca, además del campus de la UIB, donde las pruebas se repartirán en cuatro edificios. En total, habrá nueve lugares establecidos con 98 aulas.

Además de los citados puntos de Pitiüses, en Mallorca se podrá realizar la PAU en el campus de la UIB, el polideportivo de Alcudia, la Fábrica Ramis de Inca, el Espai 36 de Sant Llorenç y el instituto y la escuela de adultos de Manacor. En Menorca, los alumnos deberán desplazarse hasta el recinto ferial de Menorca, en Mahón, y el instituto Josep Maria Quadrado de Ciutadella.

Noticias relacionadas y más

El número de profesores implicados supera los 300 y los resultados provisionales estarán disponibles el 10 de junio, a partir de las 15 horas, a través de UIBdigital. La convocatoria extraordinaria de las pruebas se realizará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
  2. Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
  3. Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
  4. Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
  5. Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
  6. La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
  7. Vecinos de un barrio de Ibiza denuncian su aislamiento por culpa de las obras y un camino recién vallado: 'Aquí hay un incendio y nos dejan cerrados a todos
  8. El vuelo de Ryanair a Ibiza que parece una discoteca: pasajeros bailando en el pasillo antes de aterrizar

Detectores de radiofrecuencia en la PAU de Ibiza y Formentera para que los estudiantes no copien en los exámentes

Las caravanas abandonan un asentamiento en Ibiza tras el aviso de denuncia de la Policía Local

Las caravanas abandonan un asentamiento en Ibiza tras el aviso de denuncia de la Policía Local

PSOE y Vox acusan al alcalde de inacción ante el deterioro del Mercat Nou de Ibiza

PSOE y Vox acusan al alcalde de inacción ante el deterioro del Mercat Nou de Ibiza

Baleares refuerza la lucha contra el chárter ilegal con una nueva campaña de inspecciones en el mar

Baleares refuerza la lucha contra el chárter ilegal con una nueva campaña de inspecciones en el mar

Ibiza refuerza con 311 mil euros la labor de once entidades sociales del municipio

Ibiza refuerza con 311 mil euros la labor de once entidades sociales del municipio

El PP pide al Parlament que rechace la ampliación del aeropuerto de Ibiza

El PP pide al Parlament que rechace la ampliación del aeropuerto de Ibiza

Aparcar en Ibiza: entra en vigor el horario de verano de la zona azul en Vila

Aparcar en Ibiza: entra en vigor el horario de verano de la zona azul en Vila

Ibiza impone una sanción de casi 800.000 euros por un alquiler turístico ilegal

Ibiza impone una sanción de casi 800.000 euros por un alquiler turístico ilegal
Tracking Pixel Contents