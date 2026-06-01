Detectores de radiofrecuencia en la PAU de Ibiza y Formentera para que los estudiantes no copien en los exámentes

El Recinto Ferial y la sede de la UIB de Ibiza acogerán las pruebas de acceso a la universidad (PAU), a las que se presentan 476 alumnos de la pitiusa del norte y 18 de Formentera, que acudirán a la escuela de adultos de la isla. En total, se presentan a estas pruebas que tendrán lugar entre el 2 y el 4 de junio 4.950 estudiantes en Baleares, de los que 4.005 corresponden a Mallorca y 451 a Menorca. Además, el 60,2% de los examinados son mujeres.

Como novedad, la conselleria de Educación ha reforzado el dispositivo de control de la PAU con la incorporación de detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes y con la aprobación de sanciones. La Comisión Organizadora de la PAU de las Islas Baleares ha establecido este marco normativo con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las pruebas de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El nuevo acuerdo regula tanto el uso de los dispositivos de detección como la respuesta frente a conductas contrarias a la integridad académica.

Además, la UIB ha desarrollado una nueva aplicación informática destinada a mejorar la gestión de los datos de los alumnos que se presentan a la PAU para optimizar la eficiencia en la introducción y tratamiento de los datos por parte de los correctores. De modo que a partir de ahora, cada examen dispondrá de un código de barras y, como novedad, también de un código numérico asociado. Los datos se introducen a través de la nueva aplicación, que garantiza el anonimato del estudiante. En esencia, el cambio principal consiste en incorporar ese código numérico adicional al sistema que ya existía y que estaba basado en códigos de barras.

Nueve lugares para examinarse

Los exámenes se realizarán de forma simultánea en las cuatro islas, en dos puntos de examen en Ibiza, dos en Menorca, uno en Formentera y cuatro en Mallorca, además del campus de la UIB, donde las pruebas se repartirán en cuatro edificios. En total, habrá nueve lugares establecidos con 98 aulas.

Además de los citados puntos de Pitiüses, en Mallorca se podrá realizar la PAU en el campus de la UIB, el polideportivo de Alcudia, la Fábrica Ramis de Inca, el Espai 36 de Sant Llorenç y el instituto y la escuela de adultos de Manacor. En Menorca, los alumnos deberán desplazarse hasta el recinto ferial de Menorca, en Mahón, y el instituto Josep Maria Quadrado de Ciutadella.

El número de profesores implicados supera los 300 y los resultados provisionales estarán disponibles el 10 de junio, a partir de las 15 horas, a través de UIBdigital. La convocatoria extraordinaria de las pruebas se realizará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.