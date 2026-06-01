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Eliminar de erizos de mar de Mallorca a Formentera para proteger las algas
Un grupo de científicos ha eliminado 5.826 erizos de mar en la costa de Mallorca con la finalidad de preservar las poblaciones de algas Cystoseira, que parecen estar retrocediendo como consecuencia de la superpoblación de estos y otros herbívoros marinos, según los impulsores de la iniciativa. Tras la campaña de erradicación de erizos de Mallorca, se prevé extender el programa a aguas de Formentera.
Según el estudio publicado por MedGardens/Fundación Cleanwave e Imedea-CSIC, «los erizos de mar son voraces herbívoros que, cuando son demasiado abundantes, pueden llegar a suprimir por completo los bosques submarinos de algas pardas, formando los llamados ‘desiertos submarinos’ o ‘blanquiazules’».
Dos especies diferentes
Las dos especies de erizo que se eliminan en las zonas seleccionadas son Paracentrotus lividus (erizo común) y Arbacia lixula (erizo negro). La captura de los animales se hizo a mano, tanto con snorkel como con botellas, entre los años 2023 y 2025, tras obtener las correspondientes autorizaciones del gobierno autonómico.
La Cystoseira es un grupo de especies de algas que son «fundamentales para mantener la biodiversidad» y están protegidas legalmente, añade el estudio.
Sobre el alcance de esta amenaza en aguas del archipiélago, una de las autoras del estudio, la bióloga marina Tatí Benjumea, afirma que «todo indica que es grave», si bien están pendientes de conocerse datos concretos que arrojarán luz sobre la magnitud del problema.
Benjumea explica que, en todo caso, la proliferación de erizos no es la única causa de esta pérdida de Cystoseira, pues existen otros herbívoros marinos que también contribuyen a ello. Además, destaca el papel de la sobrepesca como importante factor que impulsa la superpoblación de erizos. «Hay pocos peces grandes que se los coman», señala.
Pero, aunque la retirada masiva de estos equinodermos «sea solo un parche, si la población no está muy descontrolada, sí puede funcionar y ayudar a recuperar el ecosistema». Por ello, recomienda realizar este tipo de operaciones de forma periódica.
De hecho, está previsto acometer un operativo similar en aguas de Formentera próximamente, en colaboración con entidades conservacionistas locales.
Benjumea señala que la solución no consiste en empezar a erradicar erizos de forma descontrolada, pues se necesitan estudios previos y autorizaciones administrativas previamente. Sin embargo, sí considera que impulsar la pesca del erizo marino podría ayudar a controlar sus poblaciones.
La creación de Áreas Marinas Protegidas con pesca controlada sería otra herramienta que permitiría la raíz del problema, en alusión a la sobrepesca de grandes peces que se alimentan de erizos.
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