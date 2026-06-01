Desesperación en los juzgados de Ibiza: "Llevo dos días sin trabajar porque no me va el ordenador"

Corren tiempos locos por muchos motivos, pero pocos tienen el doble poderío de fascinar y atemorizar al mismo tiempo. De ambas capacidades va sobrada la Inteligencia Artificial, que amenaza con arrasar sectores laborales de todo tipo. Sin embargo, todos los estudios elaborados con espíritu adivinatorio coinciden en que los oficios manuales le tienen ganada la batalla a la máquina, al menos de momento. Fontaneros, electricistas, carpinteros, mecánicos... o informáticos.

O si no, que se lo pregunten a todos los trabajadores de los juzgados de Ibiza, que llevan una semana añorando esas manos expertas que antes resolvían sus problemas técnicos en un santiamén y que han perdido por culpa de los recortes implantados por el Ministerio de Justicia.

«Buenos días. Tengo dos funcionarios sin ordenador, una desde el 13 de mayo y otro, desde el 20. A la del 13 le han dicho que es la cuarta en lista de espera y que, valga la redundancia, ‘espere sentada’. A la del 20 de mayo sí le funciona la contraseña, pero no accede a ninguna aplicación. Todo está comunicado al CAU en reiteradas ocasiones, al ‘nuevo informático’ e incluso al Bendito».

Este es uno de los mensajes que se multiplican durante las últimas semanas en los grupos de mensajería que comparten jueces, letrados y trabajadores de los juzgados ibicencos, en general. El CAU es el Centro de Atención a Usuarios que ahora centraliza todos los problemas informáticos que cada día brotan de forma inevitable en los 250 equipos que emplean los empleados públicos entre ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles y tabletas. La referencia algo socarrona al «nuevo informático» hace referencia al Técnico Auxiliar de Informática (TAI), la única figura presencial que se encarga de velar por el buen funcionamiento informático en los juzgados.

«La mira, pero no toca nada»

Ese es el modelo que decidió implementar la dirección general de Transformación Digital de la Administración de Justicia para el partido judicial de Ibiza, que incluye a las dos islas pitiusas. El problema es que el TAI es un funcionario, no un técnico de mantenimiento como el que trabajaba hasta la semana pasada y que acumulaba más de 20 años de experiencia.

El TAI coordina las incidencias, pero, al igual que la Inteligencia Artificial, no puede realizar trabajos manuales. Así lo alertaba este veterano informático en las páginas de este rotativo: «El ministerio ha puesto una web con manuales para que cada uno se busque lo que necesite. Y si no encuentra algo, pues que le pregunte a la IA. Últimamente parece que la IA va a hacer milagros, pero no los hace».

Proféticas palabras, para desgracia de sus antiguos compañeros de trabajo. Como prueba, otro mensaje lanzado esta semana: «La impresora no funciona. Se avisa al técnico informático. Se le indica que no funciona. Respuesta: la mira, pero no toca nada. Que de esto no sabe nada. Que se pusiera una incidencia. Luego se ha marchado. Con Pablo esto no pasaba». Pablo es el antiguo técnico informático.

Programas complejos

Las quejas se suceden con mención a todo tipo de aplicaciones informáticas que son imprescindibles para que la Justicia funcione. Otro ejemplo: «A mí no me funciona el FortiClient y cuando llamo al CAU no contestan». Más: «Todas las aplicaciones se ralentizan y Atenea no funciona». Seguimos: «Yo el lunes tuve una incidencia porque no podía conectarse el informático». Y de remate, un lamento todavía más desesperada: «¡Llevo dos días sin trabajar porque no me va Citrix y Atenea se bloquea! El CAU no contesta llamadas ni corre, y el informático me ha dicho: ‘Suerte’. ¿Puedo poner alguna incidencia de alguna otra forma?».

Citrix es la plataforma de tecnología que emplea el Ministerio de Justicia para trabajar de forma remota con total seguridad, mientras que Atenea y Minerva son los principales programa informáticos que se utilizan en los juzgados para avanzar en los distintos procedimientos judiciales.

«No se trata de estar usando solamente el Word y el PowerPoint. Son herramientas muy concretas y muy específicas, con unos sistemas de seguridad tremendos, que piden varias contraseñas distintas solo para firmar un documento o acceder a un expediente y que, además, se van actualizando constantemente», subraya el presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González. «No podemos ser jueces e informáticos, cada uno tiene su profesión. Todos sabemos lo que supone para cualquier empresa quedarse sin informático», añade.

Varias protestas

El magistrado respaldó con su presencia las protestas que la semana pasada, y durante dos días seguidos, realizaron los trabajadores de los juzgados a las puertas de las dos sedes judiciales de Ibiza, en la plaza de sa Graduada y en el Cetis. La primera se formó de manera espontánea, a través de mensajes de protesta que corrieron rápidamente por los mismos grupos de mensajería, y fueron la explosión de un malestar que se venía larvando desde hace tiempo.

«Con 250 aparatos en dos sedes, quedarse sin informático presencial y sustituirlo por un servicio de teleasistencia provoca muchas incidencias que afectan al desarrollo de las actuaciones normales del trabajo diario. Va a producir muchas incidencias que vienen a sumarse a todos los problemas que ya tenemos. Es como la gota que colma el vaso», lamenta González, quien advierte de que las consecuencias aún pueden ser peores y frenar un poco más el lento funcionamiento de la Justicia debido a la endémica falta de medios.

«Los funcionarios dicen que no pueden acceder a las aplicaciones informáticas, que son las que tramitan y manejan todo. Y aún no ha pasado nada grave… Se van a suspender muchos juicios porque hay muchas mañanas en las que el sistema no funciona», alerta. Mientras el Ministerio asegura que «la atención presencial está garantizada a través del TAI», los trabajadores estudian nuevas movilizaciones: «¿Por qué no organizamos una protesta en la puerta por todos estos fallos y con mucha más razón y motivos?».