Las caravanas abandonan un asentamiento en Ibiza tras el aviso de denuncia de la Policía Local

Los ocupantes de una veintena de caravanas instaladas en la zona de sa Joveria, en Ibiza, han empezado a abandonar de forma voluntaria el asentamiento después de recibir notificaciones de la Policía Local advirtiéndoles de posibles denuncias y sanciones por acampar, pernoctar y estacionar de forma prolongada en la vía pública.

Según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa, la mayoría de los ocupantes aseguraban estar pagando un alquiler por permanecer en la zona, pero tras ser advertidos de las consecuencias legales han optado por marcharse. Desde el Consistorio señalan que la previsión es que todos hayan abandonado el espacio "en las próximas horas".

Una zona que quedó fuera del desalojo de abril

Las caravanas que ahora están siendo retiradas no formaron parte del operativo del pasado 21 de abril, cuando se desmanteló en un terreno privado colindante el mayor asentamiento chabolista de la isla. En aquella intervención, estos vehículos no pudieron ser desalojados porque se encontraban en un solar considerado vía pública y que no estaba incluido en la orden judicial.

El espacio está situado detrás del hospital de Can Misses y del colegio de la zona. En los últimos días, la Policía Local ha llevado a cabo una campaña de identificación y notificación a los ocupantes para recordarles que la normativa municipal prohíbe acampar y pernoctar en la vía pública.

El director técnico de la Policía Local, Julián Córdoba, ha explicado que, una vez desalojado el espacio, los servicios municipales comenzarán este martes a retirar los vehículos abandonados y los residuos que permanezcan en el solar, con el objetivo de dejar la zona despejada en los próximos días.

La nueva regulación de vehículos, también en vigor

Los ocupantes han sido advertidos de que pueden enfrentarse a sanciones en aplicación de las ordenanzas municipales, pero también de la Ley de control de la afluencia de vehículos en Ibiza, que prohíbe aparcar caravanas en la vía pública y en suelo rústico durante el periodo de aplicación de la norma.

Esta regulación ha entrado de nuevo en vigor este 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con los meses de mayor presión turística y de movilidad en la isla.

La Policía Local ya había obligado a desmantelar este mismo espacio en marzo de 2024, también bajo advertencia de sanción. En aquella ocasión se identificaron 53 vehículos y caravanas. Antes, el Ayuntamiento ya había vaciado de caravanas y vehículos el aparcamiento público del recinto ferial, considerado uno de los primeros puntos de concentración de este tipo de asentamientos en Eivissa.

Seis asentamientos desalojados desde 2024

El caso de sa Joveria se suma a otros asentamientos importantes desalojados en la isla desde 2024, entre ellos Can Rova 1 y 2, Can Raspalls, es Gorg, sa Joveria y Can Misses.

La proliferación de estos núcleos de caravanas y construcciones precarias está directamente vinculada a la crisis de acceso a la vivienda que Ibiza arrastra desde hace más de una década. Aunque las administraciones insisten en la necesidad de actuar contra las ocupaciones irregulares y garantizar la seguridad y salubridad de los espacios públicos, la falta de vivienda asequible continúa siendo el trasfondo de una problemática que se repite en distintos puntos de la isla.