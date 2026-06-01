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Aviso con los caminos públicos de Ibiza: «Ante todo, la obligación de respetar la propiedad privada»

Los residentes de Ca na Ventura denuncian el aislamiento tras el vallado del camino de Aguzanieve y las obras en Nyandú

Una de las nuevas vallas instaladas en Ca na Ventura

Una de las nuevas vallas instaladas en Ca na Ventura / D.I.

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

La semana pasada, este diario se hizo eco de las quejas de un grupo de vecinos que decían haberse quedado aislados en Ca na Ventura, cerca de Jesús y dentro del municipio de Santa Eulària.

El motivo era que ya no podían atravesar ninguna de las dos vías posibles de acceso a sus viviendas. Una es la calle Nyandú, donde llevan mucho tiempo sufriendo unas obras que en ocasiones, según denuncian, cortaban el paso debido a la presencia de camiones y maquinaria.

Ortofoto de la zona.

Ortofoto de la zona. / D.I.

La otra vía es el camino de Aguzanieve, que antes funcionaba como salida alternativa hacia la carretera de Cap Martinet. Sin embargo, la propiedad del terreno por el que discurre esta senda ha decidido vallarlo recientemente por sus dos extremos con grandes vallas de madera.

"Un camino no público de acceso a fincas"

De esta forma, los vecinos han visto cortado su acceso a un camino por el que transitan de forma habitual desde hace décadas, tal y como subrayaron en un escrito dirigido al Ayuntamiento de Santa Eulària.

La Plataforma per a la Catalogació dels Camins Públics d’Ibiza también presentó una solicitud de certificado de titularidad de camino público, previo pago de 50 euros. Tras analizar el caso, el Consistorio contestó que se trata de «un camino no público de acceso a fincas».

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«Nosotros defendemos el hecho de que los caminos públicos estén catalogados, pero también sabemos la obligación que tienen las personas usuarias de respetar la propiedad privada. Esto ante todo», aclara a Diario de Ibiza el presidente de la plataforma, Vicent Torres.

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