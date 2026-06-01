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El escritor Bernat Joan lanza 'Ausiàs', una novela que explora el vacío interior y la insatisfacción

El libro, publicado por Edicions Aïllades, se presentará el viernes 12 de junio en la Biblioteca Municipal de Can Ventosa

El sociolingüista Bernat Joan i Marí.

El sociolingüista Bernat Joan i Marí. / E.I.

Redacción Digital

Ibiza

El escritor y sociolingüista ibicenco Bernat Joan presenta su nueva novela, 'Ausiàs', el volumen número 19 de la Col·lecció Anacrèptica de Narrativa de Edicions Aïllades. La obra se dará a conocer el próximo viernes 12 de junio, a las 20.30 horas, en la Biblioteca Municipal de Can Ventosa. El acto contará con la presencia del autor y del editor, Ramon Mayol, y será presentado por la escritora y profesora Teresa Navarro.

'Ausiàs' narra la historia de William McAndrew, un joven guionista que trabaja en Universal y que, pese a vivir un momento de éxito profesional, siente que su vida no avanza en la dirección que desea. La novela aborda el vacío interior, las relaciones personales, las expectativas y la búsqueda de un lugar propio en un mundo dominado por las imágenes.

Según la sinopsis facilitada por la editorial, Bernat Joan combina en esta obra un "ritmo cinematográfico con profundidad psicológica para retratar a un protagonista marcado por la contradicción, la tensión y la insatisfacción". La novela presenta una "mirada contemporánea sobre el deseo, la frustración y la necesidad de encontrar un sentido propio".

Portada de 'Ausiàs'.

Portada de 'Ausiàs'. / E.I.

Bernat Joan, nacido en Ibiza en 1960, ha cultivado principalmente el ensayo, tanto en el ámbito de la sociolingüística como en el de la política y el teatro, con más de treinta piezas publicadas y representadas. También ha escrito varias novelas, entre ellas 'Ball de voltors' y 'Mujahidí'. Con 'Ausiàs', según Edicions Aïllades, muestra una "combinación entre su interés por la literatura clásica y el cine".

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Disponible en librerías

El diseño de la portada es obra de Ricard Bofill. El libro ya se encuentra disponible en librerías y también puede adquirirse a través de la web www.llibreria.online. Como es habitual en los títulos publicados por Edicions Aïllades, el volumen incluye un código QR en el que el autor explica de primera mano la trama de la novela. El contenido del vídeo puede verse en el canal de YouTube Editorial TV.

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