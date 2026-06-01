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Bailes a remojo al amanecer en Ibiza

Bailes a remojo al amanecer en Ibiza | M.T.M.

Bailes a remojo al amanecer en Ibiza | M.T.M.

Con el inicio de la temporada es habitual ver en las playas de Ibiza a grupos de turistas aprovechando el final de la noche de fiesta para darse un baño en la playa y refrescarse antes de regresar a su alojamiento, como estas chicas, este domingo, en aguas de Platja d’en Bossa.

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