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Movilidad
Aparcar en Ibiza: entra en vigor el horario de verano de la zona azul en Vila
El estacionamiento regulado funcionará del 1 de junio al 30 de septiembre, de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde
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Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado en sus redes sociales de la entrada en vigor del horario de verano de la zona azul, que se aplicará desde este lunes, 1 de junio, hasta el próximo 30 de septiembre.
Según el cartel informativo difundido por el Consistorio, el estacionamiento regulado estará operativo de lunes a sábado en dos franjas horarias: de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas. Los domingos y festivos, la zona azul será gratuita.
La medida forma parte de la regulación estival del aparcamiento en la ciudad de Ibiza, coincidiendo con los meses de mayor actividad y movilidad.
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