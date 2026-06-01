Aparcar en Ibiza: entra en vigor el horario de verano de la zona azul en Vila

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado en sus redes sociales de la entrada en vigor del horario de verano de la zona azul, que se aplicará desde este lunes, 1 de junio, hasta el próximo 30 de septiembre.

Según el cartel informativo difundido por el Consistorio, el estacionamiento regulado estará operativo de lunes a sábado en dos franjas horarias: de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas. Los domingos y festivos, la zona azul será gratuita.

La medida forma parte de la regulación estival del aparcamiento en la ciudad de Ibiza, coincidiendo con los meses de mayor actividad y movilidad.