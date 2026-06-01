Llegada masiva de pateras este fin de semana en Ibiza y Formentera: 236 migrantes en tres días

Ibiza y Formentera han registrado un aluvión de llegadas de pateras durante este fin de semana. Desde el viernes 29 de mayo hasta este domingo 31 se han contabilizado 15 intervenciones, con un total de 236 personas interceptadas o rescatadas en distintos puntos de las Pitiusas y en aguas próximas a Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en las Illes Balears.

La primera actuación se produjo a las 8.30 horas del viernes, cuando la Guardia Civil del puesto de Formentera interceptó a 15 personas de origen magrebí en el Pilar de la Mola. Una hora después, a las 9.30 horas, fueron rescatadas 22 personas de origen subsahariano en el mar, a 0,5 millas al sur de Formentera, en una intervención del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Ese mismo viernes, a las 13.30 horas, otras 20 personas de origen magrebí fueron rescatadas a cinco millas al sur de Formentera. Por la tarde, a las 19.17 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil de Sant Josep rescataron a 17 personas de origen magrebí a 16 millas al sur de la isla de la pitiusa menor. La jornada concluyó con otra intervención a las 21.20 horas en Ibiza, donde fueron interceptadas diez personas de origen magrebí en Cala Olivera, en Santa Eulària, con participación de la Guardia Civil de Santa Eulària y la Policía Local.

Cinco actuaciones el sábado

El sábado se registraron otras cinco actuaciones. A las 5.40 horas fueron localizados cinco magrebíes en la línea de costa de es Copinyar, en Formentera. A las 7.30 horas, la Guardia Civil interceptó a otras 15 personas del mismo origen en Sant Francesc y, a las 9 horas, a 15 más en la zona de es Copinyar.

Ya por la tarde, a las 14.10 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a once migrantes de origen magrebí a cinco millas al sureste de la Mola. La última intervención del sábado se produjo a las 21.13 horas: 16 magrebíes en la costa de s’Estufador, también en Formentera, con intervención de la Guardia Civil y la Policía Local de esta isla.

Llegada de pateras el domingo

El domingo continuaron las llegadas. A las 8 horas fueron interceptadas 13 personas de origen magrebí en es Caló, en Formentera, en una actuación de la Guardia Civil de Formentera y el Servicio Marítimo Provincial. Cinco minutos después, a las 8.05 horas, la Guardia Civil de Formentera interceptó a otras 13 personas de origen magrebí en el paseo marítimo de es Pujols.

A las 9.26 horas, Salvamento Marítimo rescató a 31 personas de origen subsahariano a 20 millas al sur de Formentera. Más tarde, a las 13.45 horas, fueron interceptadas 14 personas de origen subsahariano, magrebí y asiático en la playa de Santa Eulària, en una intervención de la Guardia Civil y la Policía Local de este municipio.

La última actuación comunicada se produjo a las 18.37 horas del domingo, cuando fueron rescatadas 19 personas de origen magrebí a 30 millas al suroeste de Formentera, con intervención del Servicio Marítimo Provincial y Salvamento Marítimo. En total, entre el viernes y el domingo han sido interceptadas o rescatadas 236 personas: 84 el viernes, 62 el sábado y 90 el domingo.