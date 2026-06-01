Vivienda en Ibiza
El alquiler en Ibiza alcanza los 32,3 euros por metro cuadrado y duplica la media nacional
Baleares alcanza los 20,1 euros por metro cuadrado en mayo y se mantiene entre los mercados más caros de España, según Idealista
El precio del alquiler en Ibiza alcanzó en mayo los 32,3 euros el metro cuadrado, según los datos publicados por Idealista. La cifra supone una subida del 3,5% respecto a abril, un incremento del 11,2% en comparación con febrero y un aumento interanual del 8,2%.
El dato de Ibiza vuelve a reflejar la presión del mercado del alquiler, con precios muy por encima de la media balear y nacional. Por ejemplo, en Baleares, el precio del alquiler se situó en mayo en 20,1 euros el metro cuadrado, un 1,4% más que en abril, un 3,3% más que en febrero y un 2,2% por encima del dato registrado en mayo de 2025.
El archipiélago se mantiene así entre los territorios más caros del país para alquilar una vivienda. Según el informe del portal inmobiliario, la media nacional cerró mayo en 15,1 euros el metro cuadrado, tras una subida interanual del 4%.
Aunque el aumento anual en Baleares, del 2,2%, se sitúa por debajo de la media estatal, el precio absoluto continúa entre los más elevados de España. De hecho, Idealista coloca a Baleares entre las regiones con el alquiler más caro, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.
Inicio de la temporada alta
En el caso de Ibiza, la evolución es mucho más acusada que la media balear. El precio sube un 8,2% en el último año y el repunte trimestral alcanza el 11,2%, lo que confirma una nueva escalada del mercado del alquiler en la isla de cara al inicio de la temporada alta.
En el conjunto de España, Idealista destaca que el alquiler ha alcanzado en mayo su precio más alto desde que el portal tiene registros. El informe atribuye el dato al comportamiento alcista de la mayoría de mercados, con subidas interanuales en casi todas las comunidades autónomas.
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