La Alianza por el Agua alerta de que Ibiza es la isla de Baleares con más siniestralidad por inundaciones

La Alianza por el Aguaha presentado 18 alegaciones para Ibiza y Formentera ante la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear en el marco de la consulta pública sobre la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación del tercer ciclo de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.

La entidad alerta de que Ibiza y Formentera cuentan con una protección insuficiente frente al riesgo de inundaciones y pide ampliar las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, conocidas como ARPSI, en distintos puntos de las Pitiusas.

Según la Alianza, Ibiza es la isla de Baleares con más siniestralidad por inundaciones. La organización sostiene que la capital ibicenca y núcleos cercanos como Jesús y Can Siré necesitan más protección, ya que en esta zona se registraron 1.095 expedientes de indemnización por inundación del Consorcio de Compensación de Seguros entre 1996 y 2023, la cifra más alta de Baleares.

La entidad considera insuficiente la protección actual del Torrent de sa Llavanera, que cubre solo una parte del cauce, y reclama ampliar la cobertura para incluir Can Siré y Jesús. También pide crear una nueva ARPSI pluvial para cubrir las inundaciones urbanas recurrentes en Ibiza capital y Jesús.

Desequilibrio en la nueva cobertura prevista entre islas

La Alianza por el Agua advierte además de un desequilibrio en la nueva cobertura prevista entre islas. Según la entidad, el nuevo plan propone 1,13 kilómetros de nueva cobertura fluvial para Ibiza, frente a los 17,99 kilómetros de Mallorca, una diferencia que considera desproporcionada si se tiene en cuenta el riesgo documentado en la isla.

Entre las alegaciones para Ibiza, la organización solicita también evaluar la plana aluvial de ses Feixes, incorporar el entorno del aeropuerto de Ibiza, crear una ARPSI fluvial para el Torrent de Buscastell y el Torrent des Regueró, en Sant Antoni, y reconocer nuevas zonas de riesgo pluvial en Sant Antoni, Jesús y Platja d’en Bossa. También pide ampliar la ARPSI fluvial de Santa Eulària para incluir el torrent de ses Dones.

Planes urbanísticos en tramitación

La entidad vincula la urgencia de estas medidas con los planes urbanísticos en tramitación. En el caso de Sant Antoni, advierte de que el nuevo PGOU mantiene nueve hectáreas urbanizables situadas entre el Torrent de Buscastell y el Torrent des Regueró. En Sant Josep, señala que el PGOU en tramitación prevé un crecimiento de más del 50% de la población actual, por lo que considera necesario un análisis detallado de los riesgos de inundación.

En el caso de Formentera, la Alianza subraya que es la única isla habitada de Baleares sin ninguna ARPSI fluvial en ninguno de los tres ciclos de planificación europea. La entidad reclama evaluar el Torrent den Jai y el Torrent de Ca na Parra como nuevas zonas de riesgo fluvial, actualizar la ficha de la ARPSI costera de la Savina e instalar una red propia de medición hidrológica en la isla.

La organización alerta de que Formentera tampoco dispone de ninguna estación automática propia de medición hidrológica, por lo que los datos de referencia utilizados proceden de estaciones de Ibiza. A su juicio, sin datos locales la planificación del riesgo no puede ser fiable.

La Alianza también pide actualizar las siete fichas costeras de ARPSI de las Pitiusas con proyecciones de subida del nivel del mar para los horizontes de 2050 y 2100, así como reforzar la red de control pluviométrico en Ibiza.

La consulta pública está abierta hasta el 14 de junio. La Alianza por el Agua anima a entidades, administraciones y ciudadanía a participar en este proceso, al considerar que se trata de una fase clave para decidir qué zonas serán reconocidas oficialmente como áreas de riesgo y podrán recibir medidas de prevención, protección y planificación frente a futuras inundaciones.