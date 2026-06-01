Más de 50 abogados abordan en Ibiza el tráfico de drogas en una ponencia especializada

La sede de Ibiza y Formentera del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares ha acogido este lunes una ponencia organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares (AJAIB) sobre los «Aspectos penales, procesales y forenses en delitos contra la salud pública».

La sesión ha reunido a más de 50 letrados, entre los asistentes que han acudido a la sede de Ibiza del ICAIB y quienes han seguido la intervención de forma online. La cita ha contado con la participación de la jueza Maria Àngels Casanovas Benítez, jueza sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, así como de Juan Ramón Sancho Jaraiz, médico especialista legal y forense adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

La ponencia ha sido presentada por el abogado y delegado de Ibiza y Formentera de AJAIB, Víctor Manuel Villar Mora. Esta actividad se enmarca en el grupo de conferencias destinadas a los jóvenes abogados que se encuentran incursos en la defensa de investigados en los tribunales y, en particular, a aquellos que realizan el turno de oficio de asistencia letrada al detenido.

El encuentro sirvió como guía para estos profesionales respecto de unos tipos delictivos conocidos como delitos contra la salud pública o, más comúnmente, tráfico de drogas. Según la información facilitada, estos procedimientos tienen una incidencia notable en el Tribunal de Instancia de Ibiza, con varios detenidos diariamente por esta causa.

Desde una perspectiva jurídica y médica, la sesión abordó cuestiones orientadas a prestar una atención integral a dichos detenidos. La ponencia también incidió en la necesidad de poder coordinar los diferentes órganos judiciales con los abogados para favorecer un mejor entendimiento y comunicación entre sí en este tipo de asuntos.

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AJAIB acercó así a los letrados asistentes una visión penal, procesal y forense de los delitos contra la salud pública, con especial atención a la asistencia letrada al detenido y a la intervención de los abogados en procedimientos vinculados al tráfico de drogas.