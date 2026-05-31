Famosos en Ibiza
Xuso Jones pide ayuda a sus seguidores para dejar reseñas de los empleados de un hotel en Ibiza: "Hay que premiar a los trabajadores también"
El cantante pide a sus seguidores que reconozcan el buen hacer de varios empleados del hotel donde se aloja
No es raro ver a Xuso Jones compartiendo momentos de sus vacaciones con sus seguidores, pero esta vez ha aprovechado la ocasión para hacer una petición poco habitual. Desde la piscina de un hotel en Ibiza, donde pasa unos días de descanso, el cantante ha pedido ayuda para reconocer el trabajo de varios empleados del establecimiento.
"Ahí hay una chica que se llama Ibania, que es encantadora, trabaja en este hotel", comenta mientras graba la zona de la piscina. A continuación, explica que ya ha dejado una reseña en TripAdvisor para ella y para otra trabajadora del hotel, Sandra, y anima a sus seguidores a hacer lo mismo.
Según cuenta, muchas veces los clientes reciben una buena atención, pero se olvidan de dejar una valoración después. Por eso, ha decidido utilizar el alcance de sus redes para dar un pequeño empujón a quienes le han hecho la estancia más agradable. "Hay que premiar a los trabajadores también", señala en el vídeo.
Xuso también menciona a Joy y deja claro que su intención no es otra que agradecer el trato recibido. "Me haría tan feliz que pongáis reseñas en TripAdvisor y en Google diciendo que son maravillosos", dice a sus seguidores, convencido de que estos comentarios puedan ayudar a los trabajadores a que se reconozca su esfuerzo.
Entre bromas y con varios chapoteos en el agua, el cantante termina su mensaje con una reflexión: "Si las redes sociales sirven para algo, también pueden servir para destacar a quienes hacen bien su trabajo".
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