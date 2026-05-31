Las reservas hoteleras van “lentas” en agosto en Ibiza pero los precios se disparan a 300 euros por noche

La pregunta que se plantea el sector turístico en este inicio de temporada es cómo le irá en julio y, sobre todo, en agosto, meses vitales porque son los que concentran el mayor número de visitantes. Y la respuesta es que, al menos en agosto, las reservas “van lentas”, según los datos proporcionados por José María Ramón, CEO de Neobookings, el principal motor de reservas de las Pitiusas.

De momento, las reservas en Ibiza para julio han experimentado un incremento del 1,5% respecto al año pasado, y en Formentera, del 1,8%. No son aumentos espectaculares, sino cifras que denotan estabilidad: como viene afirmándose desde comienzos de año, este 2026 será, probablemente, un calco de 2025, si es que la guerra del Golfo Pérsico y sus derivadas con el precio del petróleo y el combustible aéreo no provocan un inesperado cataclismo.

Y luego están las previsiones para agosto, que en el caso de Ibiza caen un 5,8% respecto a 2025: “Las reservas para ese mes van más lentas”, señala al respecto Ramón. No es un porcentaje catastrófico y aún puede enmendarse a base de ofertas. Seguro que los encargados del revenue managment de los alojamientos ibicencos ya están trabajando en ello. En el caso de Formentera, hay, por el contrario, una mejora de las reservas del 4,8% en comparación con un año antes.

Precios

Para intentar mejorar esas reservas, quizás los hoteles de Ibiza revisen sus precios, que no son precisamente bajos, para así hacerlos más competitivos. Por ejemplo, y según Neobookings, dormir una noche en Ibiza cuesta una media de 279 euros en julio (cinco euros más caro que hace un año, un 2,1% más) y de casi 312 euros en agosto (17 euros más caro que en 2025, un 5,8% más).

Si les parece elevado el precio medio en Ibiza, agárrense con el de Formentera: para julio es de 348 euros (unos nueve más que 12 meses antes), y para agosto, de 397 euros (14 más que en 2025). Estas medias están sujetas a cambios, tanto al alza como a la baja, según nos acerquemos a esos meses.

Estancia media

La estancia media durante esos dos meses variará poco respecto a 2025: en el caso de Ibiza, es, de momento, de 5,51 días en julio (sólo 0,06 más que en 2025) y de 5,97 en agosto (0,16 menos en términos interanuales). Y en Formentera (y pese a sus elevadísimos precios), las reservas hechas hasta ahora son para estancias de 6,02 días en julio (-0,1) y de 7,23 en agosto (+0,1). En general, las reservas medias bajan casi todos los meses en relación a las de hace un año, con excepción de Formentera en agosto y marzo, e Ibiza en junio.

Antelación de las reservas

Como dato curioso, quienes veranearán esos dos meses en Ibiza reservaron con 123 días de anticipación en el caso del mes de julio y con 153 en el caso de agosto, unos pocos días (3 y 6, respectivamente) antes que en 2025. Para Formentera se reserva, de media, mucho antes: para julio, con 132 días de anticipación; para agosto, 163 días antes.

Quienes veranearán esos dos meses en Ibiza reservaron con 123 días de anticipación en el caso del mes de julio y con 153 en el caso de agosto

El último tramo de la temporada, de septiembre a octubre, seguro que se anima los próximos meses. De momento, las reservas están en septiembre un 0,8% por encima de las de 2025 en Ibiza, con precios medios de casi 233 euros; pero en Formentera caen las reservas ese mes, de momento, un 4,8%, con tarifas de casi 284 euros. Para octubre, las reservas están un 21,7% por debajo en Ibiza (con 172,5 euros de tarifa media), y un 14% menos en Formentera (a 154 euros la anoche).

Marzo, abril, este mayo y junio

En cuanto a la temporada ya transcurrida, los datos de Neobookings revelan que en el mes de marzo se produjo una caída de reservas en Formentera del 32,4% respecto a 2025, así como del 6,3% en Ibiza, con tarifas medias de 97 (39 menos que un año antes) y 94,5 euros respectivamente.

En abril, sin embargo, las reservas mejoraron en Ibiza casi un 11% respecto a 2025 (y a 135,6 euros la noche de media), pero bajaron estrepitosamente (un 44,7%) en Formentera (con una tarifa de 99 euros de media).

En este mayo, sin embargo (los datos son del día 26 de este mes), se ha registrado una importante mejora interanual: en Ibiza, con un 14,3% más de reservas y a una tarifa media de 154,3 euros, 12 euros más que un año antes; en Formentera, un 19,3% más, con precios medios de 160,7 euros, 25 euros más si se compara con la de 2025.

Para junio ya hay, de momento, un 4,4% más de reservas en Ibiza (a 226 euros de tarifa, 13 más que en 2025) y un 2,7% más en Formentera (a 273 euros la noche, 16 más). En ambos casos, experimentan crecimientos interanuales de precios del 6%.

Llama la atención que las reservas para venir en junio se produjeron, de media, con casi 90 días de antelación en el caso de Ibiza, y 110 días antes en el caso de Formentera.