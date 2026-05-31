Complicado rescate en sa Pedrera de Cala d'Hort: evacuada por mar tras torcerse un tobillo mientras hacía senderismo

El equipo de rescate de Bomberos intervinieron este sábado en el rescate de una persona que sufrió una torcedura de tobillo en sa Pedrera de Cala d’Hort, uno de los puntos negros de los rescates complicados a los que se enfrentan en el Parque Insular. El operativo movilizó a efectivos de bomberos y de los servicios sanitarios, que accedieron hasta el lugar donde se encontraba la persona accidentada para prestarle asistencia.

Tras una primera valoración en el lugar del accidente, de difícil acceso, los profesionales condujeron a la víctima hasta la orilla. Tras una primera valoración, protegida la víctima bajo una sombrilla, los equipos de emergencia coordinaron su evacuación en lancha, junto al Servicio de Salvamento y Socorrismo de Playas, hasta un punto seguro de desembarque. En concreto, la lancha con la víctima llegó al pequeño muelle que hay en la playa de Cala d'Hort, donde les esperaba otro equipo para prestar atención médica y trasladarla a un centro sanitario.

Los bomberos han compartido en redes un vídeo con imágenes de la actuación en el que se ve cómo portean a la persona accidentada por la playa, ante la mirada sorprendida de los bañistas.

Desde los servicios de emergencia recuerdan que sa Pedrera de Cala d'Hort (mal llamada Atlantis), a pesar de formar parte de un espacio de gran atractivo por su paisaje, cuenta con zonas de difícil acceso, terreno irregular, fuertes pendientes y rocas resbaladizas, factores que incrementan el riesgo de accidentes, especialmente en el caso de personas que no son senderistas expertas o que no van bien equipadas.

Ante la llegada de la temporada de mayor afluencia de excursionistas, los servicios de emergencia recomiendan extremar las precauciones. Entre las principales medidas de seguridad destacan el uso de calzado de montaña o senderismo, llevar suficiente agua, protegerse del sol, evitar las proximidades de acantilados o zonas inestables, consultar previamente la ruta y comunicar a familiares o amigos el recorrido previsto.

Los bomberos insisten en que la prevención es la mejor herramienta para disfrutar de una excursión con seguridad y evitar situaciones de emergencia.