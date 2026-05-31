Lina Planells, sobre las hamacas y sombrillas en las playas: "Toda la vida ha habido, pero ahora no hay espacio para poner dos toallas"

Las hamacas y sombrillas forman parte desde hace décadas del paisaje turístico de muchas playas de Ibiza y Formentera. Las concesiones de estos servicios suelen generar polémica cada temporada por la ocupación del espacio público, los precios y el equilibrio entre el uso turístico y el disfrute libre de residentes y visitantes. En este contexto, las hamacas y sombrillas vuelven a encender el debate en Ibiza y Formentera. La pregunta lanzada en Facebook sobre si las Pitiusas necesitan este servicio en sus playas ha generado decenas de respuestas.

Entre los comentarios, hay quienes defienden su presencia, aunque otros apelan a la comodidad, la accesibilidad y la creación de empleo. Sin embargo, incluso entre los partidarios del servicio, aparece una condición clave: "Que no invadan la playa".

Carmen Gómez Díaz considera que tener hamacas en la playa genera puestos de trabajo: "Siempre con moderación, para que tengamos espacio los que tiramos la toalla a la arena". Coincide con la opinión de Francisca Clapés Ramón, quien recuerda que no todo el mundo puede tumbarse en la arena: "Mitad y mitad, porque si hay hamacas las personas mayores pueden estar, en el suelo ya no se puede. Hay que tener empatía con los demás".

Por otro lado, muchos usuarios consideran que este servicio es necesario siempre que sea equitativo, como Neus López: "Sí, pero no toda la playa o cala, 50/50". Una idea que comparte Carlos Romo con una repartición justa a su juicio: "Mitad con y mitad sin".

Otros usuarios plantean incluso un modelo diferente. Fausto Ferrer Castelló propone acabar con las zonas reservadas: "Hamacas y sombrillas sí, pero no en una zona específica. Todas las hamacas y sombrillas guardadas en un montón y colocárselas al cliente donde él quiera. Así todos podemos ponernos donde nos dé la gana en una playa pública".

La privatización de zona pública, eterno debate

Sin embargo, la mayoría de comentarios muestran rechazo frontal al modelo actual. El principal argumento gira en torno a la privatización de un espacio que muchos consideran intocable. "No, es una privatización del espacio público", afirma Neus Torres Roig. Por su parte, Cristina Burgos Ibarra va más allá: "No, es un espacio público y no debería privatizarse con hamacas, sombrillas o camas balinesas como hacen ciertos beach clubs, que incluso acordonan la zona".

La sensación de pérdida de espacio aparece entre los comentarios, como el de Lina Planells, que recuerda que "toda la vida ha habido, pero es cierto que no tantas como actualmente, que no hay espacio para poner dos toallas casi". También abundan las críticas al negocio que rodea estas concesiones. Jesús García denuncia que "en Cala Benirràs ya ocupa más del 50% de la arena, menudo negocio".

La ocupación de la orilla por sombrillas y hamacas suele ser en zonas con más volumen de arena, dejando por descarte una zona de la playa menos "cómoda" para quienes usan toallas. Esto mismo lamenta Nando, una situación que muchos residentes reconocen: "Llegas a la playa con tu neverita y tu toalla y te tienes que poner donde está la mierda porque los mejores sitios están ocupados".

El debate también toca cuestiones ambientales. Unai Rial Sánchez-Escribano rechaza la explotación comercial de un entorno natural y defiende que "la playa es un espacio natural del medio ambiente que no pertenece a nadie y todos pueden disfrutar libremente".

Otros lectores consideran que el problema no son las hamacas, sino el modelo turístico que se ha impuesto en la isla. Maury Ibiza lamenta: "Hoy en Ibiza no tenemos derecho a nada que no sea pagando, y mucho". Mientras, Justin Gómez pide "dejar de aprovecharse tanto de los turistas y de los trabajadores".

El debate no gira tanto en torno a las hamacas o las sombrillas, sino a una cuestión más simple: ¿Cuánto espacio debe reservarse para el negocio y cuánto para el uso libre de todos?