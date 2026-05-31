Peligro, excursionistas en Ibiza: los Bomberos insisten en las medidas "clave" para no acabar rescatados

Empieza la temporada y, tras haber tenido que participar en algunos rescates de excursionistas en las zonas más complicadas de la isla, por suerte sin más consecuencias que el susto, los Bomberos de Ibiza insisten un año más en pedir precaución a quienes se adentren a conocer los rincones más escondidos de la isla.

En una publicación en redes sociales desde el Parque Insular de Bomberos han compartido un listado con las principales medidas que deberían adoptar las personas que se lancen a descubrir caminos remotos, acantilados, cuevas o zonas de rocas. "Disfruta de Ibiza con seguridad", señalan en la publicación, que incluye el dibujo de un mapa con un pequeño camión de bomberos. El listado incluye lo que consideran las "precauciones clave".

Un momento del rescate de los bomberos en ses Balandres. / Bomberos de Ibiza

"Comienza el buen tiempo y, con él, aumentan las excursiones por nuestra costa, acantilados y zonas de difícil acceso", indican los bomberos, que continúan: "Cada año intervenimos en rescates de personas que sufren caídas, agotamiento, desorientación o que, simplemente, no pueden regresar por sus propios medios".

Consejos para excursionistas

Calzado adecuado. Los bomberos recomiendan usar un "calzado cómodo y con buena sujeción". Es decir, nada de irse a trotar por los montes con unas chanclas de dedo. Habrá quienes se lleven las manos a la cabeza y pensarán que es una recomendación de perogrullo, pero estos ojos han visto a turistas bajando a sa Pedrera de Cala d'Hort (vulgo, Atlantis) en flip-flop. Deporte de riesgo.

Los bomberos recomiendan usar un "calzado cómodo y con buena sujeción". Es decir, Habrá quienes se lleven las manos a la cabeza y pensarán que es una recomendación de perogrullo, pero estos ojos han visto a turistas bajando a sa Pedrera de Cala d'Hort (vulgo, Atlantis) en flip-flop. Deporte de riesgo. Capacidad física. "Evalúa tu estado físico y escoge rutas adaptadas a tu nivel", afirman. Vaya, que si no te levantas del sofá en todo el año y no tienes fuerza ni resistencia mejor una ruta facilita que plantearse bajar a ses Balandres, por ejemplo. Y no sólo tú, también tus acompañantes. Si crees que alguien no está preparado para afrontar el recorrido, habladlo.

"Evalúa tu estado físico y escoge rutas adaptadas a tu nivel", afirman. Vaya, que si no te levantas del sofá en todo el año y no tienes fuerza ni resistencia mejor una ruta facilita que plantearse bajar a ses Balandres, por ejemplo. Y no sólo tú, también tus acompañantes. Teléfono con batería. Parece una obviedad, pero antes de salir de casa hay que cargar el móvil. No para poder hacer mil fotos y vídeo de la excursión sino para poder llamar al 112 si hay una emergencia.

Llevar agua y alimentos . "Hidrátate y llévate comida suficiente para la ruta". Un consejo, el del agua, especialmente importante en Ibiza en verano, con las altas temperaturas que se alcanzan.

. "Hidrátate y llévate comida suficiente para la ruta". Un consejo, el del agua, especialmente importante en Ibiza en verano, con las altas temperaturas que se alcanzan. Planifica la ruta. No sólo hay que asegurarse de dónde se va y los caminos que se van a seguir sino que también es importante informar a alguien que no participe en la excursión del itinerario que se va a hacer y de la hora prevista de llegada . Aproximadamente. De hecho, aconsejan que, mejor, nunca salir de excursión solo.

No sólo hay que asegurarse de dónde se va y los caminos que se van a seguir sino que también . Aproximadamente. De hecho, aconsejan que, mejor, nunca salir de excursión solo. Protección solar. Otra perogrullada, pero que es importante recordar, sobre todo en estos tiempos en los que abundan las pseudoteorías: "Usa crema solar, gorra y gafas de sol". También piden que se eviten "las horas de más calor".

Otra perogrullada, pero que es importante recordar, sobre todo en estos tiempos en los que abundan las pseudoteorías: También piden que se eviten "las horas de más calor". Respeta el entorno. Esto, más de un consejo debería ser una orden. Los Bomberos piden a los excursionistas que sigan los senderos ya señalizados , es decir, que no abran otros en mitad de la naturaleza, que respeten ésta y que no dejen basura.

Esto, más de un consejo debería ser una orden. Los Bomberos , es decir, que no abran otros en mitad de la naturaleza, que respeten ésta y que no dejen basura. Llamar al 112 en caso de emergencia. Importante, en caso de accidente o pérdida, hay que llamar al 112, que ya se encargará de movilizar a los efectivos más adecuados.

"Recuerda que llegar al destino es sólo la mitad del camino: también hay que poder volver con seguridad", concluyen los bomberos.