Una patera interceptada con 31 migrantes en Fomentera aumenta a 203 personas arribadas este fin de semana

Ibiza y Formentera registran un fin de semana de intensa actividad migratoria con múltiples llegadas de embarcaciones. Los dispositivos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han intervenido en múltiples operativos en los que han interceptado un total ed 203 personas arribadas en patera a las costas de las Pitiusas.

Este domingo, poco más tarde de las 8 horas, han sido interceptadas un total de 13 personas de origen magrebí en el paseo marítimo de es Pujols, en un operativo en el que ha intervenido la Guardia Civil de Formentera. A la misma hora, un total de 13 personas de origen magrebí han sido interceptadas en es Caló. En esta ocasión, el operativo se ha llevado a cabo por la Guardia Civil de Formentera y Serivicio Marítimo Provincial.

Poco tiempo después, a las 09.26 horas han sido rescatadas 31 personas de origen subsahariano a unas 20 millas al sur de Formentera. El operativo, según ha informado la Delegación del Gobierno, ha movilizado a Salvamento Marítimo, quien se ha hecho cargo de la intervención. Por el momento se desconoce si entre los integrantes de la embarcación se encontraban menores o muejeres a bordo.

Viernes: 84 personas interceptadas en cinco operaciones

El viernes ha marcado el inicio del fin de semana con al menos 84 migrantes interceptados en distintas actuaciones en Ibiza y Formentera. Por la mañana, los servicios de seguridad localizan a 15 personas tras su desembarco en la zona de sa Mola.

Poco después, a media milla al sur de Formentera, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil interceptan una segunda patera con 22 personas a bordo. A las 13.30 horas, una tercera embarcación aparece a cinco millas al sur de la isla con 20 personas de origen magrebí. Por la tarde, a las 19.17 horas, los equipos de rescate localizan a 17 personas a 16 millas al sur de Formentera.

La jornada concluye a las 21.20 horas en Ibiza, donde la Guardia Civil y la Policía Local interceptan a 10 personas en cala Olivera, en el municipio de Santa Eulària. Testigos relatan la llegada en una embarcación ligera que abandona la zona tras el desembarco.

Sábado: cinco pateras y 62 migrantes interceptados

El sábado ha concentrado una nueva oleada de llegadas con cinco embarcaciones y 62 personas interceptadas en Formentera. A las 05.40 horas, la Guardia Civil intercepta a cinco personas en la zona de es Copinar.

Poco después, a las 7.30 horas, los agentes localizan a 15 personas en Sant Francesc. Más tarde, a las 9 horas, otros 15 migrantes llegan de nuevo a es Copinar. A las 14.10 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescatan a 11 personas a cinco millas al sureste de sa Mola. Ya por la noche, a las 21.13 horas, la Guardia Civil y la Policía Local interceptan a 16 personas en la línea de costa de s’Estufador.

Balance en lo que va de año

El fenómeno migratorio se ha reactivado con fuerza en los últimos días con la llegada del buen tiempo y las condiciones favorables en el mar, y sitúa a Ibiza y Formentera ante cifras de récord con un total de 1.078 personas migrantes llegados a las costas pitiusas.