Fútbol
Luis Enrique ya piensa en Ibiza y Formentera tras conquistar su tercera Champions
El entrenador asturiano volverá de vacaciones a las Pitiusas después de repetir éxito con el Paris Saint-Germain
Apenas habían pasado unos minutos desde que había vuelto a conquistar la Champions con el Paris Saint-Germain y Luis Enrique Martínez ya estaba pensando en volver a Ibiza y Formentera, como en veranos anteriores, para recargar pilas tras otra temporada extenuante.
"¡Casi dos meses de vacaciones, qué maravilla! Me voy a Gijón, me voy a Formentera y me voy a...", dijo Luis Enrique este sábado a los micrófonos de Movistar sobre el césped del Puskas Arena de Budapest. El tercer destino turístico se lo calló a tiempo, pero Gijón, su ciudad natal, y Formentera, donde ha veraneado en muchas ocasiones junto con su familia, igual que en Ibiza, sí se atrevió a confirmarlos como próximas paradas.
El exjugador de Barcelona, Real Madrid o la selección española apenas podía contener su euforia después de levantar una vez más el título más prestigioso del fútbol mundial a nivel de clubes. En esta ocasión, lo hizo batiendo por penaltis al Arsenal inglés, después del empate a uno que registró el marcador tras 120 minutos de intenso juego.
Durante su época de jugador, Luis Enrique ya era un asiduo visitante veraniego de Ibiza y Formentera, demostrando un amor por las Pitiusas que no ha decaído con el paso de los años. Ganador de la Champions en 2015 como técnico del Barça y los dos últimos años al frente del PSG, repetirá vacaciones antes de prepararse para otra temporada donde su equipo volverá a ser el rival a batir en el continente.
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
- Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango