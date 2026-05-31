Luis Enrique ya piensa en Ibiza y Formentera tras conquistar su tercera Champions

Apenas habían pasado unos minutos desde que había vuelto a conquistar la Champions con el Paris Saint-Germain y Luis Enrique Martínez ya estaba pensando en volver a Ibiza y Formentera, como en veranos anteriores, para recargar pilas tras otra temporada extenuante.

"¡Casi dos meses de vacaciones, qué maravilla! Me voy a Gijón, me voy a Formentera y me voy a...", dijo Luis Enrique este sábado a los micrófonos de Movistar sobre el césped del Puskas Arena de Budapest. El tercer destino turístico se lo calló a tiempo, pero Gijón, su ciudad natal, y Formentera, donde ha veraneado en muchas ocasiones junto con su familia, igual que en Ibiza, sí se atrevió a confirmarlos como próximas paradas.

El exjugador de Barcelona, Real Madrid o la selección española apenas podía contener su euforia después de levantar una vez más el título más prestigioso del fútbol mundial a nivel de clubes. En esta ocasión, lo hizo batiendo por penaltis al Arsenal inglés, después del empate a uno que registró el marcador tras 120 minutos de intenso juego.

Durante su época de jugador, Luis Enrique ya era un asiduo visitante veraniego de Ibiza y Formentera, demostrando un amor por las Pitiusas que no ha decaído con el paso de los años. Ganador de la Champions en 2015 como técnico del Barça y los dos últimos años al frente del PSG, repetirá vacaciones antes de prepararse para otra temporada donde su equipo volverá a ser el rival a batir en el continente.