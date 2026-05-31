La misión casi imposible de aparcar en Cala d'Hort: "Llevo media hora dando vueltas"

Con la temporada ya en marcha, siendo domingo y con el único aparcamiento de la zona cerrado, lo mejor es madrugar si una quiere visitar Cala d’Hort y asegurarse de que encontrará un lugar para dejar el vehículo. Es lo que piensa la periodista que suscribe esta crónica y también Esther Beres. Esta turista húngara, consciente de que se iba a encontrar el parking cerrado, ha decidido estacionar su Fiat 500 en un pequeño solar a la izquierda de la carretera, que a estas horas, pasadas las nueve y media de la mañana, todavía está vacío. El terreno está a nueve minutos a pie de la playa, aunque ella se dirige al mirador de es Vedrà. "Voy a hacer una meditación online", explica.

Otro vehículo aparca en el mismo lugar que ha escogido ella, ignorando que todavía quedan cerca de una docena de plazas libres en el área de aparcamientos en diagonal que hay poco antes de llegar al restaurante El Carmen. Allí acaban de estacionar su coche Noemí González y sus tres amigas. "Estuvimos ya aquí este sábado por la tarde y pudimos aparcar sin problemas, seguramente porque mucha gente se había marchado porque el cielo estaba nublado y no se iba a poder disfrutar de la puesta de sol. Aún así pensamos que si esto estaba así de lleno en mayo, no queríamos imaginar cómo sería en julio o agosto", comenta esta visitante cordobesa.

A las 13 horas todavía se podían ver hamacas vacías en Cala d'Hort. / JA RIERA

Viendo el panorama, este domingo Noemí y sus compañeras, que tienen reserva en uno de los restaurantes de Cala d’Hort, han optado por llegar temprano porque eran conscientes de que el aparcamiento podría ser un problema. Tamara, Paula y Aida, como les gusta aprovechar la mañana y evitar el sol de mediodía, han llegado también pronto y no han tenido dificultad para encontrar una plaza para su vehículo. Este trío de turistas castellonenses teme, sin embargo, que esta tarde, cuando regrese a la zona para admirar la puesta de sol no encuentre estacionamiento. "Nos acercaremos a las siete y media por si acaso", acuerdan.

Juanjo y su familia, residentes en Vila, también han apostado por madrugar y les ha salido bien la jugada. Han encontrado plaza para estacionar. "Igualmente nos ha sorprendido encontrar más coches de los que esperábamos a esta hora", señala antes de lamentar que el aparcamiento de Cala d’Hort, de 7.000 metros cuadrados y con capacidad para 200 vehículos, esté cerrado, al igual que el mirador de es Vedrà.

Aunque todavía no hay mucha circulación, a las diez de la mañana todos los estacionamiento ubicados a la entrada de la playa están ocupados. Apenas hay una quincena de bañistas en la zona que está junto al restaurante El Carmen. Al otro lado, en la arena todavía hay menos gente.

Hamacas vacías y medusas

"La cosa está muy mal, desde que cerraron el aparcamiento se nota mucho porque a ver quién quiere dejar el coche a dos kilómetros y hacer todo ese trayecto andando o dejarlo cerca en cualquier sitio arriesgándose a que le multen", se queja Abdel, que lleva trabajando quince días en Cala d’Hort como hamaquero.

Vicente Ribas, que está detrás de la barra de Es Xiringuito y que después hará de camarero en El Carmen, habla de las quejas que ha escuchado de clientes por no poder estacionar "ni en el aparcamiento ni abajo, en la vaguada del torrente". "Los domingos vienen a comer turistas y locales, pero seguro que desde que está cerrado el parking hay gente que opta por otras playas porque aquí encontrar estacionamiento no es fácil", señala.

"Trabajar seguimos trabajando, pero no estamos tan llenos un domingo como antes y la playa se ve medio vacía. Los primeros días del cierre no se notó mucho, pero ahora que mucha gente ya sabe que ya no está habilitado el parking se ve un poco menos de afluencia", apunta Vicente Tur, del Restaurant Cala d’Hort. En su opinión, el mayor problema es "el caos de tráfico que se produce, sobre todo por la tarde, cuando la gente, a falta de otras opciones, deja sus vehículos en los laterales de la carretera convirtiendo el tramo desde la playa a Cala Vedella en un solo carril para subir".

"Esto está perjudicando a los visitantes y a los negocios", remarca Tur, que confía en que se encuentre pronto una solución. De hecho, le consta que el Ayuntamiento de Sant Josep está hablando con propietarios de otros terrenos para buscar aparcamientos alternativos.

Mari y Rocío, madre e hija, vecinas de Vila, solo visitan Cala d’Hort "una vez al año, siempre a principios de temporada para evitar el problema de aparcar". Esta vez no han tenido dificultades para estacionar, pero se han encontrado con otro contratiempo que les ha hecho cambiar de planes y buscar otra playa: "Cala d’Hort está llena de medusas".

Hay quien no tiene miedo a estas criaturas urticantes y se sumerge en el agua. Lo acaba de hacer un hombre que trabaja en un negocio de alquiler de kayaks de la playa. Lleva consigo un balde en el que va metiendo a todos los celentéreos marinos que se va encontrando.

Javi Carayol. / Maite Alvite

Unos metros más allá, en la arena, a punto de tumbarse en la toalla está Alina. Espera a su pareja, Javi Carayol, que la dejó en la playa y se fue a buscar un lugar donde dejar el coche. Un minuto después aparece él con rostro de pocos amigos. "Llevo media hora larga dando vueltas y al final he encontrado un sitio en un pequeño terreno. He tenido que venir andando un buen trecho. Encontrarte el parking de Cala d’Hort cerrado es totalmente disuasorio, he visto a gente que se daba la vuelta al ver que no había sitio cerca para dejar el coche. Al menos que abran la zona del torrente, como antes", sugiere este ibicenco.

Son las once y cuarto y se ha formado un pequeño atasco, que apenas dura unos minutos, en el acceso a la playa, entre taxis que dejan clientes y coches que al ver que no hay aparcamiento vuelven a subir la cuesta en busca de alternativas. Aunque una cadena impide el paso, hay conductores que se las han ingeniado para estacionar dentro de la vaguada del torrente. Una familia con un niño de dos años para su vehículo a la entrada de la playa para descargar el carrito y todos los bártulos. "Mi marido nos ha dejado aquí y sube a buscar un sitio para aparcar", explica Ana Seoane.

Jennyfer e Iana comentan que les ha resultado complicada esta misión, pero que al final han dejado su vehículo en un solar de tierra, al igual que los mallorquines Maria y Xisco, que están de vacaciones y han reservado mesa en El Carmen, que a la una de la tarde ya tiene unas cuantas mesas ocupadas.

Abdel, en la zona de hamacas, conversa con una trabajadora de este establecimiento, Marta. "Veo la cosa flojita", reconoce él. "Un domingo de finales de mayo esto debería a estar a full", le da la razón ella.

En la orilla, una pareja de argentinos jubilados protegidos por sombrillas y sentados cómodamente en sillas de playa miran el horizonte. Son de los que han madrugado y a las diez estaban desayunando con su mate en Cala d’Hort, una playa que visitan con cierta asiduidad. "A esta hora esto debería estar lleno, pero hay medusas y es difícil aparcar", apunta ella antes de decir que le gustaría que el parking se abriera cuanto antes, "pero con control para evitar aglomeraciones". Él le da la razón, aunque reconoce que el hecho de tener el aparcamiento cerrado evita "la saturación". "Falta gente, pero tampoco la necesitamos", dicen con una sonrisa cómplice mientras siguen disfrutando de las espectaculares vistas de es Vedrà.n