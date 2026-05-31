Llama la atención: Que la Policía de Formentera precintara los equipos de sonido de más de una decena de locales de ocio de la isla

Que la Policía Local de Formentera precintara los equipos de sonido de más de una decena de locales de ocio de la isla ubicados en el Parque Natural de ses Salines, la costa de Migjorn y es Pujols entre agosto y septiembre de 2024. En total, en esos dos meses se realizaron unas 40 inspecciones y se iniciaron medidas cautelares en las que no han corregido las deficiencias.

Llama la atención

Que apenas haya comenzado la temporada y ya se hayan tenido que cerrar dos playas por vertidos de fecales. La primera, la de s’Arenal, en Sant Antoni, con un largo historial de clausuras por este motivo. La segunda, la de sa Caixota, en es Cubells, Sant Josep. Dos cierres de playas en apenas unos días que dan una imagen pésima de uno de los valores de la isla: sus arenales de aguas cristalinas.

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El crudo relato que Marta Mallach, integrante de la Global Sumud Flotilla de Ibiza, hizo este viernes de su detención por parte del ejército israelí cuando navegaban hacia la costa de Gaza. Mallach cuenta que les quitaron casi toda la ropa, les obligaron a dormir en el suelo y esposados de pies y manos, que en las celdas en las que los retuvieron estaban hacinados y que los controlaban con disparos.