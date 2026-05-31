Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: "Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración"

Ibiza despierta pasiones incluso cuando se habla de sus rincones menos queridos. Preguntados por cuál fue el peor lugar de la isla en el que vivieron, muchos lectores del Diario de Ibiza respondieron con una idea común: en Ibiza cuesta hablar de sitios "malos"... el problema suele estar en vivirlos durante la temporada alta, pagar sus precios, convivir con el ruido o depender del coche.

Sin embargo, entre todos los comentarios, uno resume con especial crudeza el sentimiento de una parte de los residentes. Juan Cardona Torres lo expresa así: "Los ibicencos de cuna hemos vivido hace años en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración". La frase no apunta a un barrio concreto, sino a una sensación más general: la de quienes sienten que la Ibiza que conocieron ha cambiado demasiado.

A partir de ahí, los lectores se dividen entre quienes evitan determinados núcleos, quienes defienden que la isla entera tiene encanto y quienes creen que el problema no está tanto en el lugar como en la temporada, el precio de la vivienda o las condiciones en las que toca vivir.

Cada zona tiene "su encanto"

Entre las respuestas, Sant Antoni aparece como una de las zonas más mencionadas cuando se pregunta por los lugares en los que algunos lectores no vivirían. Sin embargo, la percepción no es unánime. Juana Cane recuerda su juventud en el centro de Sant Antoni como una experiencia positiva. Para ella, cada zona tiene "su encanto" y todas ofrecen ventajas distintas según la etapa vital.

Otra de las zonas que más aparece en los comentarios es Platja d’en Bossa. Algunos lectores la citan directamente como un lugar donde no vivirían, especialmente por lo que implica la temporada alta. Una de las respuestas lo expresa con claridad: "En temporada alta es imposible", asegura Pink Yas. Jema Soundwave Storm también señala "Platja d’en Bossa y Sant Antoni", mientras Daniele Conti apunta directamente a "Platja d’en Bossa!".

Esa diferencia entre invierno y verano atraviesa buena parte de las respuestas. Hay zonas de Ibiza que pueden resultar cómodas o incluso agradables durante los meses tranquilos, pero que cambian por completo cuando llega la presión turística, el ruido, el tráfico y la saturación.

Ses Figueretes también aparece varias veces en el debate. Marga Torres lo incluye entre los lugares donde no viviría: "Solo hay un sitio que no viviría... ses Figueretes e Ibiza centro... bueno dos". Sara Martín López, por su parte, señala que en ses Figueretes hay "a veces algún que otro alboroto".

Pero, como ocurre con casi todas las zonas mencionadas, no hay unanimidad. Ana María Rosado recuerda haber vivido en ses Figueretes durante 50 años. E Ibiza centro recibe también una defensa clara de Perfecto Llorens: "En Ibiza centro muy bien, cerca de todo y sin discos".

Santa Eulària, Santa Gertrudis, el interior y el norte: la otra Ibiza

Cuando la conversación gira hacia los lugares preferidos, el tono cambia. Santa Eulària aparece como uno de los nombres más valorados. Don Omar De la Salsa sostiene que "en Ibiza no hay sitios malos", aunque reconoce que por costes a veces toca vivir "en el campo lejos de todo". Eso sí, destaca una ventaja evidente: "la tranquilidad". Para él, "Santa Eulària es genial".

Rosa Asensio Cuadra también habla desde la experiencia personal. Cuenta que con 14 años se fue a Cala Llonga a trabajar, "un lugar precioso", después a es Canar, "otro lugar precioso", y que finalmente vive en Santa Eulària, donde asegura estar encantada.

También destaca Santa Gertrudis. Rosario Hormigo Moreno, que dice llevar 60 años en la isla y en el mismo domicilio, no duda: "Santa Gertrudis, lo mejor de la isla". Marcelo Aparicio recuerda que cuando llegó en los años 70 vivió en el campo de Santa Gertrudis, "próximo al paraíso".

La nostalgia de una isla que muchos sienten perdida

Más allá de los nombres concretos, muchos comentarios tienen un fondo común: la nostalgia. Paco Castillo lo resume en pocas palabras: "Ibiza fue un sueño". Trinity Lanzas recuerda que vivió en muchos lugares de la isla, pero con un matiz: "En mi época eran todos maravillosos".

Frente a esas respuestas, la frase de Juan Cardona Torres funciona como contrapunto y como síntesis del desencanto de algunos residentes: "Los ibicencos de cuna hemos vivido hace años en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración". La comparación refleja una sensación que aparece de forma recurrente cuando se habla de vivienda, saturación, presión turística y pérdida de calidad de vida. Para algunos vecinos, el problema no está en un barrio concreto, sino en cómo ha cambiado la isla en su conjunto.