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Interceptadas otras 16 personas en Formentera en la quinta patera llegada este sábado

La última embarcación fue localizada por la noche en la zona de s’Estufador y eleva a 62 los migrantes arribados durante la jornada

Una patera en la costa pitiusa.

Una patera en la costa pitiusa. / J. M. Gosálvez

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La llegada de pateras a las Pitiüses se ha reactivado este fin de semana coincidiendo con el buen tiempo. La última embarcación fue localizada este sábado por la noche en Formentera, donde fueron interceptadas 16 personas de origen magrebí en la línea de costa de la zona de s’Estufador, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares

La intervención se produjo a las 21.13 horas del sábado y contó con la participación de efectivos de la Guardia Civil de Formentera y de la Policía Local de Formentera. Se trata de la quinta embarcación llegada durante esta jornada a la isla, lo que eleva a 62 el número total de personas migrantes interceptadas ese día en distintos puntos de Formentera. 

La primera actuación del sábado se produjo a las 5.40 horas, cuando fueron localizadas cinco personas en la línea de costa de es Copinar. En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil de Formentera y de la Guardia Civil de Sant Josep. 

Apenas dos horas después, sobre las 7.30 horas, fueron interceptadas otras 15 personas de origen magrebí ya en tierra, en Sant Francesc. En esta intervención actuaron de nuevo efectivos de los dos mismos cuerpos de la Guardia Civil.

Los migrantes, desembarcando al atardecer en Cala Olivera.

Migrantes desembarcando el viernes en Cala Olivera. / J. M. Gosálvez

La tercera llegada se produjo alrededor de las 9 horas, también en la zona de es Copinar, donde fueron localizadas otras 15 personas. El dispositivo volvió a contar con la participación de la Guardia Civil de Formentera y de la Guardia Civil de Sant Josep. 

Ya a primera hora de la tarde, sobre las 14.10, se procedió al rescate de una cuarta patera con 11 personas de origen magrebí a bordo, localizada a cinco millas al sureste de sa Mola. En esta actuación intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. 

Con la llegada registrada por la noche en s’Estufador, Formentera cerró el sábado con cinco embarcaciones localizadas y 62 personas interceptadas en una sola jornada. Las personas localizadas han quedado bajo custodia de las autoridades competentes. 

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Las llegadas del sábado se suman a las registradas el viernes en Ibiza y Formentera, cuando fueron interceptadas o rescatadas 84 personas en siete pateras.

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