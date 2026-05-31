Ibiza Pride 2026: el Orgullo ibicenco ya tiene fechas y programa con novedades

Ibiza Pride 2026 celebrará su XII edición del 6 al 13 de junio con una programación centrada en los derechos, la visibilidad, la cultura, el bienestar, la memoria, la comunidad y la celebración, con la Gran Marcha LGTBIQ+ como acto central y novedades como 'One Day on the Beach', 'Atmanity Flow' y 'Noche de Chicas'.

La organización ha dado a conocer la agenda de esta edición, que se desarrollará en distintos espacios de Sant Antoni e Ibiza. La programación incluye actividades culturales, propuestas comunitarias, encuentros de memoria histórica, artes escénicas, música, salud emocional y la Gran Marcha LGTBIQ+, que volverá a recorrer las calles de Vila el sábado 13 de junio.

Una de las principales novedades de este año será 'One Day on the Beach', una jornada comunitaria que abrirá la programación el sábado 6 de junio, de 15 a 20 horas, en la playa de s’Arenal, en Sant Antoni. La propuesta plantea una forma de vivir el orgullo vinculada al mar, la convivencia, el cuidado y la conexión con el entorno.

La jornada incluirá una comida comunitaria con paella vegetariana elaborada con productos de Ibiza, con un precio simbólico de 3 euros destinado a asociaciones de la isla; una meditasiesta con 'Lotus Imane', cuencos tibetanos y yoga; 'Speed Friendly by Orlander', con un circuito emocional en la playa a cargo de Sergio Toyos, y una 'Static Dance on the Beach' al atardecer, con música afrohouse y una experiencia pensada desde la presencia, el movimiento y la conexión con el entorno. A partir de las 20 horas, la jornada dará paso a la 'Gala Diversity Celebration', también en la playa de s’Arenal.

Ibiza Pride 2025 / Sergio G. Cañizares

"El Pride tiene que seguir siendo una herramienta de visibilidad y reivindicación, pero también un espacio de cuidado", señala Antonio Balibrea, director de Ibiza Pride. "En esta edición queremos reforzar esa idea: celebrar, sí, pero también convivir, respetar el entorno, hablar de salud mental y construir comunidad desde una forma más consciente de estar en la isla".

El jueves 11 de junio, Ibiza Pride incorporará también 'Atmanity Flow', una experiencia de bienestar que se celebrará de 18.30 a 21.30 horas en el Casal d’Igualtat del Ayuntamiento de Ibiza. La actividad, con inscripción previa y aforo limitado, está dirigida a hombres que buscan bajar el ritmo, reconectar con el cuerpo y compartir desde la autenticidad en un entorno seguro y consciente.

La propuesta se desarrollará a través de dinámicas vivenciales, movimiento y conexión grupal, con atención a la salud mental, física y emocional. Los facilitadores serán Pedro Serrano, coach profesional certificado y facilitador de procesos de autoconocimiento, y Roberto Regal, guía de bienestar integral, profesor de yoga y especialista en sound healing y terapias corporales.

Ese mismo jueves, a las 20 horas, el Teatro Can Ventosa acogerá 'Noche de Chicas', un espectáculo de comedia dirigido a mujeres y protagonizado por Sil de Castro. La propuesta combina monólogos, consultorio, karaoke, participación del público y humor desde una mirada feminista y LGTBIQ+. El espectáculo se suma a la programación como un espacio de visibilidad, empoderamiento y celebración femenina, según la organización.

Junto a estas novedades, la agenda de Ibiza Pride 2026 incluye la charla 'El Nacimiento del Orgullo', con Vicente Torregrosa, el martes 9 de junio en el Casal d’Igualtat; el Gran Pregón, el miércoles 10 de junio en el Portal de ses Taules; la obra de teatro 'On Hold', el viernes 12 de junio en la Sala Auditorio de la Universitat de les Illes Balears, y la Gran Marcha LGTBIQ+, que se celebrará el sábado 13 de junio por las calles de Ibiza y culminará en el Monumento a los Corsarios con el Escenario Visibilidad.

Ibiza Pride 2026 mantiene además la línea iniciada en ediciones anteriores para consolidar Ibiza como destino LGTBIQ+ internacional de referencia bajo el mensaje "Ibiza, donde nace el arcoíris", según la organización, que vincula esta edición con el refuerzo de la isla como espacio de libertad, diversidad, respeto y convivencia.

"Ibiza Pride 2026 no es un Pride más", concluye Balibrea, que añade: "Somos un movimiento consciente. Un Pride que cuida. Una celebración que respeta. Un evento que transforma".