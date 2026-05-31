El biólogo Joan Díaz Calafat : «Habría que hacer más estudios sobre la fauna de abejas de Ibiza y Formentera»

La sede pitiusa de la UIB abrió este sábado sus puertas para acoger, por primera vez en Ibiza, las Jornades d’Entomologia Balear, organizadas por Mucbo (Fundació Jardí Botànic de Sóller- Museu Balear de Ciències Naturals) y la sociedad de amigos de dicha entidad. Hasta ahora esta iniciativa, subvencionada por el Govern a través del Impuesto de Turismo Sostenible, solo se llevaba a cabo en Mallorca y se concebía como un congreso científico, pero en esta tercera edición se han introducido novedades. Se ha enriquecido el formato para llegar a más público y también se ha extendido la iniciativa a las islas vecinas ofreciendo una versión más reducida, con tres talleres que, en el caso de Ibiza, estaban dedicados a las abejas y los cangrejos que habitan el litoral balear y a las hormigas.

Todo esto lo explicó Rafel Matamales, conservador del Museu Balear de Ciències Naturals, como introducción a las Jornades d’Entomologia Balear, que arrancaron con el taller ‘Aprèn a identificar les abelles silvestres de les Balears’, impartido por el biólogo Joan Díaz Calafat y dirigido a un público más especializado. Entre los asistentes, buena parte de ellos trabajadores de la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, había una bióloga, varios educadores ambientales y una apicultora. También se apuntó a la cita la periodista, escritora y divulgadora medioambiental Cristina Amanda Tur, colaboradora de Diario de Ibiza.

Rafel Matamales. / Toni Escobar

«Mucha gente piensa que solo existen las abejas melíferas (Apis mellifera), que son las más conocidas, pero la mayoría de especies son solitarias, van por libre, no hacen miel y no tienen abeja reina, por tanto, todas las hembras ponen huevos», comenzó diciendo el experto en polinizadores e himenópteros, colaborador del Museu Balear de Ciències Naturals.

Durante las dos horas que duró el taller, que combinó teoría y práctica, explicó a los presentes, entre otras muchas cosas, cómo reconocer algunos géneros de abejas presentes en Balears, haciendo uso de la clave de identificación, y cómo distinguir los machos de las hembras. Ellas, detalló, cuentan con antenas normalmente más cortas y menos segmentos abdominales, tienen aguijón y generalmente son más corpulentas. Además, a diferencia de las abejas macho, disponen de estructuras de recolección de polen, a excepción de las cleptoparásitas, o abejas cuco, que no construyen sus propios nidos ni recolectan polen, sino que depositan sus huevos en los nidos de otras especies de abejas para que estas críen a sus larvas.

Más de 100 especies de abejas en Ibiza

«En todo el mundo hay entre 20.000 y 22.000 especies de abejas registradas; en la Península, 2.000; y en Balears, unas 240, de las que siete son endémicas. En el caso de Ibiza y Formentera se han localizado 103 especies, pero podrían ser más». Esas cifras las facilitó el biólogo de Marratxí tras resaltar la singularidades de las Pitiusas, «donde hay especies que no se encuentran ni en Mallorca ni en Menorca». Como ejemplo puso la Panurgus, un género de abejas cavadoras de la familia Andrenidae «completamente negra y muy peluda a la que le gusta dormir dentro de las flores»; la Anthophora hispanica, de tamaño casi tan grande como el abejorro», y la Melitta haemorrhoidalis.

Algunas de las abejas que se pudieron contemplar en el taller del biólogo Joan Díaz Calafat. / Toni Escobar

Díaz también hizo referencia a una subespecie de abeja endémica de Ibiza y Formentera, que podría ascender a la categoría de especie. Se trata de la Andrena flavipes ibizensis, «un caso muy especial porque es bastante común y visita muchas variedades de plantas».

«La fauna de abejas de las Pitiusas se parece más a la de la Península que a la del resto de Balears», comentó recalcando «la necesidad de hacer más estudios» al respecto en las Pitiusas. «La abejas de Ibiza y Formentera han sido un poco las olvidadas, a pesar de ser más diferentes», insistió al terminar el biólogo, que también se encargó de ofrecer el taller ‘El petit gran món de les formigues’, con el que se clausuraron las jornadas.