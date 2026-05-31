Gastronomía de guerra
Tosta de fresitas de Ibiza, la "golosina" de antaño con la que se hicieron los primeros helados, y queso de cabra
Una combinación que puede convertir cualquier comida en una versión salada del 'cheesecake'
Con este producto, que el Consell está recuperando, se elaboraron los primeros helados de la isla
Pequeñitas, pero tan llenas de sabor que con ellas se hicieron los primeros helados de Ibiza. Así son las fresas, fresitas, por su tamaño, que tiempo atrás se cultivaban en la isla. Un producto muy apreciado que en el mercado, a donde las llevaban a vender, se vendía a un precio elevado. «Había anuncios en el Diario de Ibiza de que se compraban», explica Josep Lluís Joan, responsable de calidad agroalimentaria del Consell de Ibiza, ofreciéndolas para probar: «Son como golosinas», explica Josep Lluís Joan, responsable de calidad agroalimentaria del Consell de Ibiza, ofreciéndolas para probar.
Hay quien puede pensar que se trata de fresas silvestres. Pero no. Es una fresa antigua, cultivada, modificada para ser más exquisita, "no tan rústica" como las del bosque, indica Joan sobre esta variedad que están intentando recuperar. Esas fresas, pequeñitas, como canicas, no pueden estar más sabrosas. Son intensas y después de probarlas, las demás parecen de goma.
Así, al natural, es la forma más habitual de comerla, pero con medio puñadito me preparé unas tostadas para un desayuno de día libre espectacular. Quien no tenga estas fresitas, se las puede preparar con fresas o fresones normales, cortándolas o enteras. Son unas tostas saladas y dulces al mismo tiempo que recordarán a un cheesecake, pero mucho más potente.
Ingredientes (para 2 personas):
-4 rodajas de pan payés (1,17€)
-8 fresas (2,30€)
-Queso de cabra de Ibiza (4,19€)
-Copos de cayena
-2 cucharadas de miel (0,45€)
-Aceite
Precio total: 8,11€ (4,05€ por persona)
Preparación
—Cortas unas rodajas de pan payés bien finitas. Tostarlas hasta que queden crujientes.
—Rociar con aceite y añadir un poco de cayena en copos. También puede servir pimienta negra o rosa. Si sois muy de salado, un pellizco de sal también le viene genial.
—Cubrir las tostas con queso de cabra de Ibiza, más curado o más fresco, da igual, el que os guste.
—Colocar encima las fresas, enteras si son pequeñas o cortadas si son grandes.
—Acabar con un poquito de miel por encima.
El toque gourmet
Se puede dar un toque de calor al queso, para que se funda, cuidando que no esté muy caliente en el momento de poner las fresas.
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