La empresa de Ibiza Sentinella se cuela entre las emergentes más innovadoras del mundo

La empresa Sentinella está entre las respaldadas por la Fundación Bit y ADR Baleares para acudir a la próxima edición del South Summit, un acontecimiento de referencia para empresas emergentes e inversores a escala internacional. El Govern balear indica en un comunicado que esta compañía con base de operaciones en el CentreBit Ibiza es una innovadora plataforma de climate tech orientada a la monitorización inteligente y la regeneración ambiental. Además, está desarrollada por la empresa Regenera Natura.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico acompañará a esta y otras seis empresas baleares con un alto componente innovador para potenciar la visibilidad y facilitar la financiación de sus respectivas investigaciones. Estas empresas emergentes dispondrán de manera gratuita de un escaparate estratégico en el expositor del Govern balear donde podrán darse a conocer ante grandes corporaciones y potenciales inversores. De esta manera, se espera que obtengan nuevas oportunidades de negocio y colaboraciones.

Las empresas elegidas

Las siete empresas seleccionadas que participarán de la mano del Ejecutivo demuestran el potencial de la región no solo en el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), sino muy especialmente en el sector TIC-Turismo. En este última actividad, Balears aporta un expertise y un liderazgo internacional consolidado. Las demás compañías que tendrán un espacio en el South Summit son:

- AtalaIA . Empresa tecnológica ubicada en el ParcBit que desarrolla inteligencia artificial aplicada para transformar datos complejos en decisiones claras para el tejido empresarial .

. Empresa tecnológica ubicada en el ParcBit que desarrolla inteligencia artificial aplicada para transformar datos complejos en . - Dimoni . Plataforma de marketing basada en IA y automatizaciones, alojada actualmente en el programa de apoyo a emprendedores de la Fundación Bit, Emprenbit, para optimizar la estrategia digital de las empresas .

. Plataforma de marketing basada en IA y automatizaciones, alojada actualmente en el programa de apoyo a emprendedores de la Fundación Bit, Emprenbit, para . - Ubex . Plataforma de infraestructura y ejecución de IA soberana diseñada para entornos regulados. La empresa aprovechará el marco del South Summit para lanzar la primera edición de Ubex Labs, un programa formativo intensivo de verano orientado a la formación práctica en IA y automatización de procesos. Su programa de mentoría ofrecerá a los participantes la oportunidad de trabajar en proyectos reales con aplicación directa en empresas , donde aprenderán a desarrollar agentes de IA, automatizar flujos de trabajo y construir aplicaciones.

. Plataforma de infraestructura y ejecución de IA soberana diseñada para entornos regulados. La empresa aprovechará el marco del South Summit para lanzar la primera edición de Ubex Labs, un programa formativo intensivo de verano orientado a la formación práctica en IA y automatización de procesos. Su programa de mentoría ofrecerá a los participantes la oportunidad de trabajar en , donde aprenderán a desarrollar agentes de IA, automatizar flujos de trabajo y construir aplicaciones. - Hotel Experiences . Firma tecnológica focalizada en la mejora de la experiencia del cliente y la optimización de la gestión hotelera , que supone un claro ejemplo de cómo la digitalización transforma el sector hotelero balear hacia un modelo más eficiente y orientado a la excelencia.

. Firma tecnológica focalizada en la mejora de la experiencia del cliente y , que supone un claro ejemplo de cómo la digitalización transforma el sector hotelero balear hacia un modelo más eficiente y orientado a la excelencia. - Voltic . Compañía especializada en tecnología energética y movilidad sostenible que ofrece soluciones de infraestructura inteligente para el sector turístico, conectando la transición verde con las necesidades actuales de los alojamientos y transportes modernos y que ha sido la ganadora de la última edición de los premios Emprende XXI.

. Compañía especializada en tecnología energética y movilidad sostenible que ofrece soluciones de infraestructura inteligente para el sector turístico, conectando y transportes modernos y que ha sido la ganadora de la última edición de los premios Emprende XXI. -WeSea Boats. Plataforma digital especializada en el turismo náutico y de recreo, que moderniza la comercialización y gestión de chárteres y experiencias marítimas, uno de los nichos turísticos con más proyección de crecimiento y valor añadido en Balears.

Para estas empresas, participar en un acontecimiento de ámbito internacional como el South Summit supone una oportunidad única de ganar visibilidad, situarse en el principal escaparate emprendedor del sur de Europa; acceder a financiación, gracias al contacto directo con business angels y fondos internacionales; y aprovechar un networking de alto valor, en un entorno que facilita alianzas estratégicas clave para su crecimiento.