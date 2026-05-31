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Cuidado con el camión: el tamaño sí importa

Cuidado con el camión: el tamaño sí importa | M.T.

Cuidado con el camión: el tamaño sí importa | M.T.

Redacción Ibiza

Que el tamaño no importa es una afirmación que tiene sus matices. Si se trata de un camión aparcado cuyo volquete se queda fuera de la plaza de estacionamiento, ocupando parte de la calzada importa, y mucho, ya que supone un peligro, sobre todo de noche, para los conductores.

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