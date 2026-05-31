Animal desaparecido
¿Has visto a Ikaris?: buscan a una ninfa desaparecida tras la explosión de gas en un edificio en Ibiza
La familia difunde una alerta en redes sociales y pide colaboración ciudadana
La familia de Ikaris, una ninfa carolina, pide ayuda a través de sus redes sociales para encontrarla tras desaparecer el pasado 21 de abril tras la explosión de gas ocurrida en un edificio en el barrio de Can Cantó de Ibiza. Un suceso que dejó cuatro personas heridas críticas y parte del edificio destrozado. El suceso obligó a las familias a desalojar las viviendas y aún algunas no han podido regresar a sus hogares.
El ruido y la confusión que provocó el suceso hicieron que el ave escapara y desde entonces no ha regresado a casa. Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus propietarios han difundido una alerta en redes sociales con la esperanza de que algún vecino pueda aportar información.
La dueña de Ikaris compartió una fotografía del animal en una historia de Instagram para solicitar la colaboración ciudadana y ampliar el alcance de la búsqueda.
Cómo identificar a Ikaris
La familia ha destacado una característica que puede resultar clave para reconocer al ave: una mancha oscura en el pico. Además, Ikaris presenta el aspecto habitual de una ninfa carolina, con plumaje gris, franjas blancas en las alas, cabeza amarilla y manchas anaranjadas en las mejillas.
Sus propietarios creen que el animal podría haberse refugiado en una terraza, un balcón o cualquier zona resguardada. Tampoco descartan que alguna persona la recogiera para protegerla.
Contacto para aportar información
Cualquier persona que haya visto a Ikaris, la tenga bajo su cuidado o disponga de información sobre su localización puede contactar con la familia a través de un mensaje privado al perfil de Instagram @iiam.noe_ y llamar al teléfono 628 624 474.
La familia agradece toda la ayuda posible y solicita la máxima difusión para conseguir que Ikaris vuelva pronto a casa.
- Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
- Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
- Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
- Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
- Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango