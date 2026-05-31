Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en IbizaEntrevista a Damià MaríParking Mercat NouGeología de Ibiza
instagramlinkedin

Animal desaparecido

¿Has visto a Ikaris?: buscan a una ninfa desaparecida tras la explosión de gas en un edificio en Ibiza

La familia difunde una alerta en redes sociales y pide colaboración ciudadana

La ninfa desaparecida, Ikaris.

La ninfa desaparecida, Ikaris. / Instagram

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

La familia de Ikaris, una ninfa carolina, pide ayuda a través de sus redes sociales para encontrarla tras desaparecer el pasado 21 de abril tras la explosión de gas ocurrida en un edificio en el barrio de Can Cantó de Ibiza. Un suceso que dejó cuatro personas heridas críticas y parte del edificio destrozado. El suceso obligó a las familias a desalojar las viviendas y aún algunas no han podido regresar a sus hogares.

El ruido y la confusión que provocó el suceso hicieron que el ave escapara y desde entonces no ha regresado a casa. Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus propietarios han difundido una alerta en redes sociales con la esperanza de que algún vecino pueda aportar información.

La dueña de Ikaris compartió una fotografía del animal en una historia de Instagram para solicitar la colaboración ciudadana y ampliar el alcance de la búsqueda.

Cómo identificar a Ikaris

La familia ha destacado una característica que puede resultar clave para reconocer al ave: una mancha oscura en el pico. Además, Ikaris presenta el aspecto habitual de una ninfa carolina, con plumaje gris, franjas blancas en las alas, cabeza amarilla y manchas anaranjadas en las mejillas.

Sus propietarios creen que el animal podría haberse refugiado en una terraza, un balcón o cualquier zona resguardada. Tampoco descartan que alguna persona la recogiera para protegerla.

Contacto para aportar información

Cualquier persona que haya visto a Ikaris, la tenga bajo su cuidado o disponga de información sobre su localización puede contactar con la familia a través de un mensaje privado al perfil de Instagram @iiam.noe_ y llamar al teléfono 628 624 474.

Noticias relacionadas y más

La familia agradece toda la ayuda posible y solicita la máxima difusión para conseguir que Ikaris vuelva pronto a casa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
  2. Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
  3. Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
  4. Rebelión en la unidad de Psiquiatría del Área de Salud de Ibiza
  5. Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
  6. La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
  7. ¡Socorro! ¿Hay algún médico?': sanitarios del aeropuerto de Ibiza reaniman a un hombre en la zona de embarque
  8. Los planes de boda en Ibiza de Jonathan Andic, acusado del homicidio de su padre, el fundador de Mango

¿Has visto a Ikaris?: buscan a una ninfa desaparecida tras la explosión de gas en un edificio en Ibiza

¿Has visto a Ikaris?: buscan a una ninfa desaparecida tras la explosión de gas en un edificio en Ibiza

Hasta 2.500 euros en ayudas de movilidad para alumnos de FP que estudien en otras islas en Baleares

Hasta 2.500 euros en ayudas de movilidad para alumnos de FP que estudien en otras islas en Baleares

Lina Planells, sobre las hamacas y sombrillas en las playas: "Toda la vida ha habido, pero ahora no hay espacio para poner dos toallas"

Lina Planells, sobre las hamacas y sombrillas en las playas: "Toda la vida ha habido, pero ahora no hay espacio para poner dos toallas"

Complicado rescate en sa Pedrera de Cala d'Hort: evacuada por mar tras torcerse un tobillo mientras hacía senderismo

Complicado rescate en sa Pedrera de Cala d'Hort: evacuada por mar tras torcerse un tobillo mientras hacía senderismo

Ibiza Pride 2026: el Orgullo ibicenco ya tiene fechas y programa con novedades

Ibiza Pride 2026: el Orgullo ibicenco ya tiene fechas y programa con novedades

Luis Enrique ya piensa en Ibiza y Formentera tras conquistar su tercera Champions

Luis Enrique ya piensa en Ibiza y Formentera tras conquistar su tercera Champions

Peligro, excursionistas en Ibiza: los Bomberos insisten en las medidas "clave" para no acabar rescatados

Peligro, excursionistas en Ibiza: los Bomberos insisten en las medidas "clave" para no acabar rescatados

Buscan a un joven irlandés desaparecido en ibiza desde el 13 de mayo: "Estamos profundamente preocupados"

Buscan a un joven irlandés desaparecido en ibiza desde el 13 de mayo: "Estamos profundamente preocupados"
Tracking Pixel Contents