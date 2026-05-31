¿Has visto a Ikaris?: buscan a una ninfa desaparecida tras la explosión de gas en un edificio en Ibiza

La familia de Ikaris, una ninfa carolina, pide ayuda a través de sus redes sociales para encontrarla tras desaparecer el pasado 21 de abril tras la explosión de gas ocurrida en un edificio en el barrio de Can Cantó de Ibiza. Un suceso que dejó cuatro personas heridas críticas y parte del edificio destrozado. El suceso obligó a las familias a desalojar las viviendas y aún algunas no han podido regresar a sus hogares.

El ruido y la confusión que provocó el suceso hicieron que el ave escapara y desde entonces no ha regresado a casa. Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus propietarios han difundido una alerta en redes sociales con la esperanza de que algún vecino pueda aportar información.

La dueña de Ikaris compartió una fotografía del animal en una historia de Instagram para solicitar la colaboración ciudadana y ampliar el alcance de la búsqueda.

Cómo identificar a Ikaris

La familia ha destacado una característica que puede resultar clave para reconocer al ave: una mancha oscura en el pico. Además, Ikaris presenta el aspecto habitual de una ninfa carolina, con plumaje gris, franjas blancas en las alas, cabeza amarilla y manchas anaranjadas en las mejillas.

Sus propietarios creen que el animal podría haberse refugiado en una terraza, un balcón o cualquier zona resguardada. Tampoco descartan que alguna persona la recogiera para protegerla.

Contacto para aportar información

Cualquier persona que haya visto a Ikaris, la tenga bajo su cuidado o disponga de información sobre su localización puede contactar con la familia a través de un mensaje privado al perfil de Instagram @iiam.noe_ y llamar al teléfono 628 624 474.

La familia agradece toda la ayuda posible y solicita la máxima difusión para conseguir que Ikaris vuelva pronto a casa.