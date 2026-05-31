Buscan a un joven irlandés desaparecido en ibiza desde el 13 de mayo: "Estamos profundamente preocupados"

Familiares y amigos de Tommy O'Neill, un joven irlandés de 34 años desaparecido desde el 13 de mayo, piden "ayuda urgente" para localizarlo en Ibiza. "Estamos profundamente preocupados por el bienestar de mi hermano", asegura Jack O'Neill en una publicación realizada en el grupo de Facebook 'Ibiza Solo Travel'.

Según relata su hermano Jack, Tommy fue visto por última vez el 13 de mayo en el Amistat Hostel, en Sant Antoni, y desde entonces nadie ha logrado contactarse nuevamente con él.

Tommy O'Neill mide 1,82 metros de altura y tiene el cabello rizado de color castaño oscuro. "Su salud mental se ha deteriorado recientemente, por lo que actualmente es muy vulnerable y puede estar actuando de forma inusual o parecer confundido", afirma también Jack en su publicación.

La familia, que ya ha presentado la denuncia ante las autoridades correspondientes, solicita la colaboración de viajeros que se encuentren solos o de cualquier persona que haya podido cruzarse con él en los últimos días.

"Si recuerdan haber visto o hablado con alguien que coincida con esta descripción alrededor de Sant Antoni o cualquier otro lugar de la isla en las últimas dos semanas, por favor póngase en contacto conmigo inmediatamente", pide finalmente Jack.

Quienes tengan información para colaborar con la búsqueda, pueden comunicarse por WhatsApp con el número +49 2933 780.