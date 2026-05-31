Hasta 2.500 euros en ayudas de movilidad para alumnos de FP de Ibiza y Formentera que estudien en otras islas en Baleares

La conselleria de Educación y Universidades ha convocado las ayudas de movilidad dirigidas al alumnado de Formación Profesional del sistema educativo que cursa estudios en centros sostenidos con fondos públicos de una isla distinta a la de su residencia habitual dentro de las Illes Balears durante el curso 2025-2026.

La convocatoria, publicada en el BOIB número 57 del 5 de mayo de 2026, tiene como objetivo compensar las dificultades derivadas de la insularidad, promover la igualdad de oportunidades y facilitar la continuidad de los estudios de Formación Profesional.

Las ayudas se destinan al alumnado matriculado en enseñanzas de grado D o E, en régimen general y modalidad presencial, en centros sostenidos con fondos públicos de las Illes Balears que necesite desplazarse a otra isla para cursar sus estudios.

Dos líneas de ayudas

La convocatoria contempla dos líneas diferenciadas. La primera se dirige al alumnado que estudia en otra isla por falta de oferta formativa o de plazas en su isla de origen. La segunda, que constituye una de las novedades de esta edición, se destina al alumnado que realiza la fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (Fempo) en una isla distinta a la del centro educativo debido a la ausencia de centros de trabajo disponibles.

La primera línea prevé ayudas de hasta 2.500 euros por curso para el alumnado de grado D y de hasta 1.500 euros por curso para el alumnado de grado E. La cuantía final dependerá del número de módulos cursados durante el año académico.

En cuanto a la segunda línea, vinculada a la realización de la FEMPO fuera de la isla donde se encuentra el centro educativo, la ayuda variará según el número de horas desarrolladas en otra isla. Estas ayudas resultan incompatibles con otras subvenciones o becas que persigan la misma finalidad y cubran gastos de desplazamiento o residencia.

Presentación de solicitudes

El plazo para presentar solicitudes comenzará el 1 de junio de 2026 y concluirá el 5 de agosto de 2026, ambos días incluidos. Las personas interesadas deberán tramitar la solicitud a través del procedimiento electrónico habilitado en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (CAIB), mediante el modelo normalizado establecido en la convocatoria.

Cada alumno o alumna solo podrá presentar una solicitud. Entre los requisitos exigidos se encuentra la matrícula en el curso completo durante el año académico 2025-2026, además del cumplimiento de las condiciones académicas establecidas para cada grado y línea de ayuda.