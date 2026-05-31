Un acercamiento a la diversidad de crustáceos en Ibiza: De las ‘cranques peludes’ a los cangrejos decoradores

El cranc pelut, en las Pitiusas cranca peluda, «es el cangrejo más conocido por el gran público porque es el de mayor tamaño, vive en el litoral y porque se consume». Junto a él hay otras dos especies que también forman parte del imaginario colectivo, el cangrejo plano y el azul, que, para más inri, «son dos especies exóticas invasoras». Pero la diversidad de crustáceos decápodos de las aguas de Balears da mucho más de sí. Eso es lo que puso en evidencia el taxónomo Josep Suárez en el taller ‘Més enllà del cranc pelut’, que ofreció este sábado en Ibiza en el marco de las III Jornades d’Entomologia Balear, organizadas por Mucbo y la Societat d’Amics del Museu Balear de Ciències Naturals i Jardí Botànic de Sóller.

Ocho especies de cangrejos que se pueden encontrar en el litoral balear y que el taxónomo Josep Suárez mostró ayer a la decena de asistentes a su taller ‘Més enllà del cranc pelut’. / TONI ESCOBAR

«Hay entre 70 y 80 especies de cangrejos en Balears», apuntó antes de recomendar a la decena de participantes la lectura de las guías ‘Els Crancs de les Balears’, de Lluc Garcia, y ‘Flora i fauna de la mar Mediterrània’, con texto de Enric Ballesteros Sagarra e ilustraciones de Toni Llobet.

Suárez comenzó el taller explicando en qué consiste la taxonomía, «una de las ramas más antiguas de la Biología» que se encarga de «clasificar y ordenar seres vivos». A continuación se centró en la clasificación taxonómica de los cangrejos: «Pertenecen al reino animal, son artrópodos, crústaceos de la clase Malacostraca y decápodos».

Reproducciones

Para la clase, Suárez preparó «una clave dicotómica» de los cangrejos de Balears con el fin de facilitar a los asistentes su identificación. También llevó consigo unas reproducciones enmarcadas de ocho especies del litoral balear. De algunas, dice, «se podría escribir un libro, de otras hay apenas información». «Las reproducciones las he creado yo mismo con caparazones recogidos mientras buceaba y pintando con pincel las patas y las tenazas», explicó antes de comenzar la actividad.

Por supuesto, en la selección estaba la cranca peluda, conocida científicamente como Eriphia verrucosa, un crustáceo decápodo que «habita en el litoral rocoso de toda Balears, que camina bastante, dispone de buenas pinzas y come de todo, desde carroña hasta algas». Suárez lo incluye en el nicho de los cangrejos generalistas y buscando su analogía terrestre lo comparó con la jineta.

Los asistentes también pudieron ver de cerca el aspecto de otras especies del litoral balear tan curiosas como el cangrejo de nariz, que habita las praderas de posidonia y tiene el aspecto de «un alga con patas». «Su nariz peluda» es un sistema de velcro natural que le permite decorarse a sí mismo para camuflarse. También hacen esto otros cangrejos decoradores de la misma superfamilia, Majoidea, que se colocan cosas encima del caparazón para pasar inadvertidos. «Hay otros que se adornan el primer par de palas, en este caso para el cortejo de reproducción», apuntó Suárez, que quiere centrar su tesis doctoral «en el grupo de cangrejos decoradores y en las esponjas que se ponen encima».

El taxónomo mallorquín mostró, además, el «cranc redó o cangrejo cabeza de muerto», que suele habitar en praderas de posidonia y a poca profundidad y que es un depredador de emboscada, que se entierra y solo asoma los ojos para atrapar por sorpresa con sus pinzas a sus presas, entre las que están los camarones pequeños.

Asimismo en el taller se vio cómo son el Goneplax rhomboides; el Xantho incisus; el Portumnus latipes; la cabra de alga (Maja crispata), y el cangrejo plano, que es «una especie invasora procedente del Mar Rojo que en Balears se citó por primera vez en 2004 y que ya se ha extendido por todo el Mediterráneo». Suárez nombró otras especies, entre ellas una que en aguas de Balears solo se ha localizado en las Pitiusas, la Ethusa mascarone.