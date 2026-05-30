Rosario Dawson, Izan Llunas y Samantha Vallejo-Nágera posarán en la alfombra roja de los Ray of Light Awards

Ibiza acogerá este domingo la gala de entrega de los Premios Ray of Light Awards (ROLA), acto que pondrá el broche de oro en una semana de actividades culturales que ha incluido proyecciones audiovisuales, actuaciones musicales, paneles de debate, encuentros y performances. El festival, creado en memoria del actor Ray Stevenson, celebra así la clausura de su segunda edición tras consolidar su apuesta por reconocer proyectos audiovisuales con capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad.

Las entradas para la gala continúan disponibles y todavía quedan localidades (precio: 39 euros) para asistir a un encuentro internacional que reúne en Ibiza a productores de Hollywood, actores europeos y creadores procedentes de más de 30 países, según ha informado la organización. "ROLA no es un festival tradicional, sino una plataforma cultural viva y una ceremonia anual de premios que celebra historias capaces de inspirar vidas interiores más saludables, comunidades más fuertes y una relación más consciente y entusiasta con el mundo", explica Elisabetta Caraccia, impulsora del proyecto.

Alianza con Fantasía Ibiza Festival

En esta edición, Ray of Light Awards ha establecido una colaboración con Fantasía Ibiza Festival, encuentro de arte interdisciplinar que celebrará este año su cuarta edición en la isla. La gala de clausura tendrá lugar en el baluard de Santa Llúcia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El evento tendrá lugar en uno de los baluartes de Dalt Vila. / Julien Sarkissian

La organización ha destacado la implicación de la fundadora de Fantasía Ibiza Festival, Lucía Barberio, así como el trabajo conjunto desarrollado junto a las instituciones públicas. Esta colaboración ha permitido reforzar la visibilidad del proyecto en Ibiza y facilitar el acceso a algunos de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad.

La organización ha señalado que la presencia de Rola dentro de Fantasía Ibiza Festival simboliza la unión entre dos iniciativas que comparten el mismo proposito de impulsar la creatividad como herramienta de inspiración, conciencia y transformación cultural.

Productores, actores y creadores internacionales participan en la gala de clausura de Ray of Light Awards. / Julien Sarkissian

Historias para afrontar los desafíos actuales

La programación de premios se articula en torno a varias categorías que exploran distintas dimensiones de la experiencia humana. Entre ellas destacan el Gaia Award, dedicado a obras que profundizan en la energía creativa femenina y la relación entre humanidad y naturaleza; el Fatherhood Award, centrado en la paternidad y los vínculos familiares; el Next Generation / Youth Award, orientado a amplificar las voces jóvenes; el Ray of Light Award, principal reconocimiento del certamen; y el Music Award, que distingue proyectos musicales con capacidad para conectar culturas y generar experiencias compartidas.

La segunda edición de Ray of Light Awards ha registrado más de 600 propuestas, una cifra que duplica la participación alcanzada en su estreno. El proyecto cuenta además con el respaldo de destacadas figuras vinculadas al cine, la cultura y la creatividad, entre ellas Luke Evans, Rosario Dawson, Samantha Vallejo-Nágera, Simon Mirren, Kevin McKidd, Dianna Lee Inosanto, Ivanna Sakhno, Tom Silverman, Anne Thomopoulos, Scott Franklin, Tadanobu Asano, Satish Kumar, Coral Rojo y Martina Novatzky.

Con la gala de este domingo, Ray of Light Awards cerrará una edición que "refuerza su vocación internacional y su apuesta por reconocer aquellas historias que promueven una visión más consciente, humana y transformadora del mundo".