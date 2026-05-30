Reabre parte de la playa de s'Arenal tras el vertido de fecales

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha recibido los resultados de los análisis realizados en las aguas de la playa de s’Arenal, que el pasado jueves se cerró tras la alarma de un posible vertido de aguas fecales. Los indicadores se sitúan dentro de los límites óptimos establecidos, lo que garantiza la seguridad para el uso y disfrute de esta zona costera.

Tras conocer estos resultados, el Consistorio ha restablecido la bandera verde en la parte izquierda de la playa, donde los bañistas ya pueden acceder al agua con total normalidad. Sin embargo, la parte derecha de s’Arenal mantiene la bandera amarilla como precaución.

El Ayuntamiento continúa sin recomendar el baño en este sector como medida preventiva mientras espera los últimos resultados analíticos necesarios para completar la evaluación de las condiciones del agua.

Con esta decisión, el Ayuntamiento elimina las restricciones tras una incidencia que tuvo su origen en la rotura de una tubería situada en la calle dels Amaradors, que desembocó en el torrente des Regueró y, posteriormente, en la zona de baño.