La cultura ibicenca también es una asignatura en el colegio Ses Planes de Cala de Bou, donde este año se ha celebrado la segunda jornada del ‘Dia de la nostra illa’, una iniciativa dedicada a las tradiciones de la isla. El alumnado y sus familias han participado a lo largo de la mañana de este viernes en diferentes talleres, actividades y exposiciones relacionadas con las raíces de Ibiza con el fin de compartir una jornada cultural y educativa.

«Queremos mantener vivas las raíces de Ibiza»

Desde el centro han destacado la implicación y el esfuerzo de los niños en la preparación de todas las actividades, así como el trabajo y la dedicación de la comunidad educativa. «Lo que queremos es intentar e invitar a mantener vivas las raíces, la cultura y las tradiciones ibicencas», ha afirmado la directora del centro, Patricia Fuentes.

«Queremos mantener vivas las raíces de Ibiza»

La jefa de estudios, Carlota Orts, ha detallado que para esta edición se han preparado 13 talleres y los niños están invitados, con sus familias, a pasear y realizar la actividad de cada propuesta. Los preparativos comenzaron en noviembre. «Estamos muy felices de toda la participación que hay», ha asegurado Orts.

«Queremos mantener vivas las raíces de Ibiza»

«Llevamos mucho tiempo en las aulas trabajando con nuestros niños, haciendo muchas actividades y hemos preparado un montón de material, de exposición; hay mucho trabajo detrás y hoy lo podemos disfrutar y estamos muy felices por la respuesta de nuestro alumnado y de las familias», ha afirmado la secretaria de Ses Planes, Silvia López.

«Queremos mantener vivas las raíces de Ibiza»

Concurso de dibujo del cartel

«Queremos mantener vivas las raíces de Ibiza»

Arlet, la ganadora del concurso de dibujo del cartel de la fiesta, ha explicado cómo ha preparado su obra: «Con ayuda de mi mamá hemos hecho un cartel juntas». «Hemos buscado las dos informaciones de Ibiza con diferentes fotografías y las hemos dibujado y nos ha ayudado también a pintar mucho», ha detallado la madre de Arlet, Alba.

Entre los alumnos participantes en la jornada ha estado Darío, que resume así su dibujo para la fiesta: «Una fiesta de las tradiciones de Ibiza. El dibujo que he hecho es de dos payeses bailando payés». Álex ha contado que en su clase han trabajado los juegos populares: «He hecho carteles con los juegos populares de Ibiza y he jugado a juegos tradicionales».

Una fiesta para reconectar con la cultura de Ibiza

Celeste ha destacado el sentido cultural de la celebración: «Esta fiesta la hemos hecho por Ibiza para reconectar con la cultura y ver todas las cosas que hay de Ibiza como las emprendades, la ropa y todo eso que con el tiempo, poco a poco, ha ido desapareciendo».

Guille también ha explicado que la jornada sirve para acercar a familias y alumnado a las tradiciones de la isla: «Estas fiestas se hacen porque así los padres y los niños conocen cosas sobre Ibiza: cómo se hacía la ropa, los zapatos, además de los talleres para hacer cosas».

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La clausura del acto ha incluido una canción de ‘Projecte Mut’ interpretada en lenguaje de signos, un ball pagès, un pequeño acto de agradecimientos así como la entrega de regalos a la ganadora del concurso de dibujo del cartel de la fiesta y a los finalistas.