El Programa OFF de CAN Art Ibiza, una vía para «expandir el tejido cultural balear»

Repitiendo la fórmula de 2025, CAN Art Ibiza ha empezado a calentar motores a finales de mayo con su Programa OFF, que abrió sus puertas este viernes y se prolongará hasta el próximo 28 de junio. Como destacó en la presentación el director de Contemporary Art Now (CAN), Sergio Sancho, la cuarta edición, comisariada por Gorka Picatoste, apuesta en especial por «el talento femenino». En el cartel figuran los nombres de cinco creadoras residentes en Mallorca y en Ibiza: Marina Marón, Catalina Julve, Federica Furbelli, Ana Grajales y Mercedes Balle. La mayoría no habían mostrado hasta ahora su trabajo en las Pitiusas. Junto a ellas figura Antonio Villanueva, «una leyenda viva» del arte en Ibiza, como lo definió el fundador de la feria.

Todos ellos asistieron este viernes a la apertura oficial del Programa OFF, junto a Guadalupe Revuelta, la directora de comunicación de Paya Hotels, patrocinador de la iniciativa desde la primera edición; y las concejalas de Cultura de Sant Antoni, Eva Prats; Vila, Carmen Domínguez, y Santa Eulària, Marisol Ferrer. Los ayuntamientos de estos tres municipios colaboran con este proyecto, al igual que el Archivo de Imagen y Sonido Municipal de Ibiza (Aisme).

Mercedes Balle, Federica Furbelli, Guadalupe Revuelta, Carmen Domínguez, Eva Prats, Sergio Sancho, Marisol Ferrer, Antonio Villanueva, Marina Marón, Ana Grajales y Catalina Julve. / MARÍA SANTOS

El evento se llevó a cabo en el Far de ses Coves Blanques, uno de los cinco espacios que este año acogen esta propuesta concebida para dar visibilidad a los artistas afincados en Balears. Los otros cuatro enclaves son Sa Punta des Molí, también en Sant Antoni; Es Polvorí, en Vila; el Centro Cultural de Jesús; y el hotel Five Flowers Formentera Meliá Collection, en es Pujols.

«Poco a poco estamos construyendo un tejido para potenciar la parte cultural de las islas. Es un trabajo entre todos el de consolidar este esfuerzo para que no se quede en la semana de la feria y se vaya generando una estructura que atraiga hacia las Pitiusas a cada vez más galerías y a artistas con sus estudios», subrayó Sancho durante la presentación.

La intervención de las concejalas fue en la misma línea, destacando el valor que tienen iniciativas como el Programa OFF de CAN Art Ibiza como escaparate para los artistas de la comunidad balear y para promover las Pitiusas como un destino cultural. «Desde Paya Hotels creemos que el arte y la cultura ayudan a hacer sociedades más inclusivas y tolerantes. Además, en un territorio como el nuestro, la creatividad y el arte son un elemento identitario y diferencial», apuntó Revuelta.

Valoraciones y sugerencias

También las creadoras que participan en esta cuarta edición hablaron de las bondades de una propuesta que el sector artístico de las islas recibe con los brazos abiertos, aunque haya detalles a mejorar. «Este tipo de programas fomentan que haya movimiento y comunicación entre islas y que se nos conozca mejor en el resto del archipiélago balear, pero se deberían dar más facilidades a los artistas que venimos de fuera», sugirió Balle, que es de Palma y vive entre Mallorca y Londres.

«El Programa OFF me parece fantástico. Si algo necesita el artista es proyección exterior y aquí a Ibiza viene mucha gente de fuera. Este tipo de iniciativas hace que el tejido cultural balear se movilice y se expanda. Hay que tener en cuenta que el hecho de ser isleño es un hándicap. Cuesta llegar fuera de Balears, pero, al mismo tiempo, creo que las islas son un embudo para este tipo de propuestas culturales y eso hay que aprovecharlo», opinó Julve.

Por su parte, Marón, al igual que Furbelli, agradeció que el proyecto que lidera Sancho se interese por el arte que se hace en Balears y por las caras nuevas. «Aunque muchas veces no se tiene en cuenta, la curiosidad por conocer a nuevos artistas es muy necesaria en este mundo», señaló Marón.

«Yo creo que esta es una excelente oportunidad para dar a conocer el trabajo que se hace en las islas y darle el valor que se merece», añadió Grajales.

Exposición ‘Belonging’, de Catalina Julve y Federica Furbelli / Vicent Marí

‘Belonging’

El Far de ses Coves Blanques, donde se llevó a cabo la presentación, acoge ‘Belonging’ o, en castellano, ‘Pertenencia’, una muestra en la que comparten espacio Catalina Julve (Manacor, 1972) y Federica Furbelli (Varese, 1988). Para las dos esta supone su primera exposición en Ibiza. Como comentaron ayer, no se conocían hasta ahora, sin embargo, sus propuestas «casan a la perfección» porque comparten cromatismo y «referentes conceptuales». Así lo señaló la mallorquina, que lleva más de 30 años dedicados al arte. La italiana, que vive en Mallorca desde hace un año, coincidió con su compañera: «Me encanta el trabajo de Julve, tenemos una atmósfera parecida».

La artista visual de Manacor exhibe en este espacio de Sant Antoni varios óleos sobre lienzo pintados entre 2025 y este año. Los ha creado partiendo de los elementos con los que usualmente trabaja para construir su propio imaginario: «El archivo fotográfico, lo rural y el paisaje».

La obra de Julve es más figurativa que la de Furbelli, que tiende a la abstracción. Es lo que se puede apreciar en los cuadros que exhibe en el Far de ses Coves Blanques, no así en las pequeñas esculturas que completan su propuesta. Todas estas obras, detalló, las creó en 2025 y nacieron tras un viaje en velero cruzando el Atlántico y dos inviernos viviendo en el Caribe. Así surgieron «la abstracción de paisajes caribeños» de esta exposición, y las esculturas, que «son casas reales del Caribe» en las que ha utilizado esmaltes elaborados por ella misma con tierras, minerales, cenizas y plantas de la zona.

‘Lugar de lugares’, de Marina Marón, en Sa Punta des Molí. / MARÍA SANTOS

‘Lugar de lugares’

También en el municipio de Sant Antoni, en Sa Punta des Molí, se pueden contemplar las pinturas y esculturas de Marina Marón (Madrid, 1994), que reside en Ibiza desde hace seis años. Esta creadora, que ahora está en la residencia de la Fundación Ses12naus, ha bautizado su exposición ‘Lugar de lugares’. Este título, explicó, «hace referencia a Ibiza, isla que ha acogido a distintas culturas; y también a la muestra en sí», que puede transportar al espectador a distintos lugares a través de «unos trazos abstractos y formas primarias que recuerdan, en muchos casos, a la arquitectura ibicenca». «Fue en Ibiza donde comencé a hacer escultura», apuntó este viernes la artista madrileña haciendo referencia a las pequeñas obras que ha creado con «cerámica y engobe», que se exhiben junto a una docena de pinturas en las que «predominan los colores que están en la naturaleza».

La muestra de Antonio Villanueva en Es Polvorí. / MARÍA SANTOS

‘Ibiza & Love letters’

La muestra de Antonio Villanueva (Toledo, 1940) en Es Polvorí, en Dalt Vila, reúne obras de dos temas: «Ibiza y el Tao y ‘Love letters’». Dentro del primer apartado hay cuadros realizados con técnica mixta de Ibiza y otros rincones de la isla como «la iglesia de Jesús o Las Dalias». Entre las ‘Cartas de amor’ hay dibujos, grabados, esculturas de resina y pinturas. En todas estas creaciones el erotismo es el ingrediente esencial. La exposición del toledano, afincado en Ibiza desde hace décadas, «contiene creaciones muy recientes, pero también obras de los años 60», según señala el propio creador, que está preparando una exposición retrospectiva.

La instalación ‘Muros de hormigón’, de Mercedes Balle. / MARÍA SANTOS

‘Muros de hormigón’

En el exterior del Centro Cultural de Jesús, en el municipio de Santa Eulària, Mercedes Balle (Palma, 1991) ha creado una instalación site-specific aprovechando las columnas del porche y utilizando «tela amarilla de andamio de obras de Ibiza». «La idea es crear muros traslúcidos a través de los que se puede ver, pero que impiden el paso, obligando a cambiar el trayecto», explicó la artista visual mallorquina. «En este momento en el que vivimos, la arquitectura es un lugar donde refugiarnos, pero también es algo que se nos impone y que no podemos traspasar», señaló sobre este trabajo titulado ‘Muros de hormigón’.

El arte textil de Ana Grajales se exhibe en es Pujols. / MARÍA SANTOS

‘Existir es transitar’

De los movimientos migratorios y de los límites es de lo que habla Ana Grajales (Montevideo, 1991) en su exposición en Five Flowers Formentera Meliá Collection, que ella ha bautizado como ‘Trashumancia’. Esta artista textil y diseñadora industrial uruguaya, que reside en Mallorca desde hace tres años, expone por primera vez en las Pitiusas. Lo hace con varias piezas escultóricas de formas «muy orgánicas» confeccionadas con lana natural de Uruguay y de Mallorca que ella califica como «cartografías textiles». «La idea es representar que somos nosotros los que ponemos límites y precios al territorio, cuando lo que buscamos todos es pertenecer y tener nuestro lugar en el mundo», reflexionó.