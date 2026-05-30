Estudio 'Moment econòmic' de las islas: se disparan los turistas extranjeros en Ibiza y Formentera y se desploman en Menorca

La construcción de vivienda nueva en las Pitiusas registró hasta marzo un repunte anual del 152,6% en los visados, según el 'Moment Econòmic' de les Illes Balears de mayo, difundido por la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear. Menorca y las Pitiusas se incorporan así al repunte iniciado en Mallorca, en un contexto en el que la variación anual en el conjunto de Baleares fue del 64,8%, con subidas del 25,7% en Mallorca y del 240,6% en Menorca.

El informe recoge también que la obra nueva de viviendas aumentó un 30,2% hasta febrero en el conjunto del archipiélago. En paralelo, el Govern balear prevé que la economía balear crezca un 2,2%, el mismo porcentaje que la previsión del Ministerio de Hacienda para el conjunto de España y el doble de la estimación prevista para la Unión Europea, situada en el 1,1%, pese al elevado grado de incertidumbre.

En materia turística, el 'Moment Econòmic' de mayo detalla que el proceso de crecimiento en valor de la actividad turística continúa, con un gasto turístico de 1.348 millones de euros en el primer trimestre del año, un 2,3% más que en el mismo periodo de 2025. El gasto por persona alcanzó los 1.034 euros, un 1,1% más, y por persona y día se situó en 164 euros, con un incremento del 6,1%.

Diferencias entre islas

El documento señala que estos datos se producen pese al descenso del gasto nacional en todas las islas, mientras que la internacional solo cayó en Menorca. La llegada de turistas creció apenas un 1,2%, con diferencias notables entre islas. En general, bajaron los visitantes nacionales, un 2,5%, y aumentaron los internacionales, un 3,4%. Este último segmento creció de forma destacada en las Pitiusas, con un incremento del 41,8%, mientras que en Menorca sufrió un retroceso de casi el 30%. El aumento de las pernoctaciones extranjeras no compensó, según el informe, la caída de las nacionales, lo que supuso un descenso del 4,8 % en la estancia media, que quedó situada en 6,3 días.

El sector servicios se aceleró en marzo. Las actividades profesionales lideraron el crecimiento en el primer trimestre, con un 9,9%, y la facturación de los servicios aumentó un 3,8% en el archipiélago y un 4,1% en España. En cuanto al resto de motores regionales, el transporte se situó en un 5,4%, el comercio alcanzó el nivel de 2025 y la hostelería se mantuvo.

El mercado laboral balear mantuvo el pulso en abril, con un aumento interanual de la afiliación del 3,2%. La ocupación se acercó a las 600.000 personas en el cuarto mes del año, la cifra más alta de la serie, con un incremento del 3,4% en el Régimen General y del 2,3% en el número de autónomos.

Por último, los precios se moderaron en abril, con una rebaja del crecimiento del Índice de Precios al Consumo, que se situó ligeramente por debajo de la media nacional: un 3,1% en el archipiélago frente al 3,2 % de España. La caída en el grupo de vivienda compensó la presión al alza de hoteles y restaurantes, en un mes en el que la inflación estructural de las Illes Balears se estabilizó en el 2,8%, en línea con España.